Der Urlaub und insbesondere die Vorfreude darauf sind eine schöne Sache. Die Heimkehr ist – nun ja – eine andere. Da führt der Weg zwar auch zum Wasser, doch eröffnet das Wäsche waschen nun mal ein deutlich geringeres Spaßpotenzial als der Sprung in den Pool. Und Wäscheberge sind deutlich weniger anziehend als das Alpenpanorama, nicht nur visuell, ganz klar auch im olfaktorischen Sinn. Um auch der Haptik einen Willkommensgruß zu bieten, tut der Staub sein Übriges. Still und heimlich legt er sich während unserer Abwesenheit über all das, was reglos verharrt und mangelns Bewegung im Raum schlichtweg verdreckt. Also, die Ärmel hochgekrempelt und los. Staub- statt Badehandtücher sind gefragt. Das größte Geschenk zur Rückkehr machte aber der Kater. Fleißig hatte er Mäuse gejagt und für uns bereitgelegt. Ist ja logisch, dass der Kühlschrank leer ist. Schlaues Tier! Wir haben uns dann aber doch für die Nudeln und Soße aus dem Glas entschieden. Wer braucht schon frischen Fisch und Antipasti. In diesem Sinn: Willkommen zu Hause!