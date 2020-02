Winterträume bei 20 Grad

Haben Sie am Wochenende auch frühlingshafte Stunden und Temperaturen bis zu 20 Grad Celsius genossen oder vermissen Sie eher ausreichend Schnee für Rodel-und Skivergnügen? Die vier Jahreszeiten werden ja nicht von allen Menschen gleichmäßig geschätzt: Während sich die absoluten Sommerfans am liebsten locker bekleidet an Seen, in Schwimmbädern oder im lauschigen Biergarten aufhalten, genießen die Winterliebhaber dick vermummt eiskalt-klare Tage am liebsten mit Schnee und Sonne.

Liegen die größten Gegensätze in den Vorlieben zwischen Sommer und Winter, hat der Frühling bei fast allen ein leichtes Spiel. Wenn er mit sanften Temperaturen einen hoffnungsvollen Ausblick auf die zur vollen Blüte erwachende Natur gibt, schafft er die berühmten „Frühlingsgefühle“. Beim Herbst hält sich dagegen die Wertschätzung die Waage. Bunt gefärbte Wälder, Apfelernte und mildes Herbstlicht stehen gegen Herbststürme, Schmuddel-Wetter und häufige Nebelbänke und manchmal gedrückter Stimmung.

Wieweit es die jetzige „Winterzeit“ noch schaffen wird, ihrer Jahreszeitbezeichnung bei uns gerecht zu werden, bleibt abzuwarten. Manche Kinder und Erwachsene würden sich zum Ausklang vielleicht noch die eine oder andere Schneeballschlacht oder Rodelpartie wünschen, bevor es dann wirklich zum Frühling geht.

Montag, 17.02.2020