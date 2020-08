Wirtschaft als „Wohnzimmer“

Für die meisten Jüngeren ist es ja selbstverständlich, Verabredungen per Smartphone zu treffen. Aber auch die reifere Generation schließt sich Corona-bedingt vermehrt per WhatsApp oder ähnlichen Diensten kurz. Die Reservierung erfolgt dann ebenfalls elektronisch.

Dabei ist es noch gar nicht so lange her, wo man ohne Terminkalender oder WhatsApp-Aufrufe einfach so Freunde und Bekannte treffen konnte. Die Plätze dafür waren unter anderem die guten alten „Kneipen“, die in unterschiedlicher Form daherkamen – von der Wirtschaft bis zum Bistro. Entscheidend war bei allen der Wirt oder die Wirtin. So ein Ort war beispielsweise „Die alte Münz“ in Mannheim. Bei Bob Haag fand sich zur Mittagszeit an den Tischen stets eine bunte Mischung von Geschäftsleuten, Stadtbummlern und sonstigen Hungrigen ein. Wenn es voll war, rückte man halt zusammen. Die Mischung der Gäste wechselte im Laufe des Tages häufiger und manche, die mittags da waren, kamen abends in anderer Begleitung wieder. Aber auch allein war immer jemanden anzutreffen, den man kannte, selbst wenn es „nur“ Bob war. Seine wechselnden Launen waren bei Stammgästen und Personal berüchtigt, dennoch war „Die alte Münz“ gerade samstags legendär: Während des Stadtbummels und nach den Markteinkäufen tauchten die Gäste vollbepackt mit Kind und Kegel ohne feste Verabredung auf. Wer da war, war da und irgendein Platz fand sich immer. Lang ist’s her – es gab viele solcher Treffpunkte. Das „Lügebrückl“ in Schwetzingen, der „Kronprinz“ in Ketsch – überall waren es die Wirtsfamilien, die den Unterschied machten.

Systemgastronomie und stylishe Lokalkonzepte haben ganz sicher ihre Berechtigung. Sie decken die meisten Ansprüche ab und werden ihren Platz in der Gastroszene noch weiter ausbauen. Im Großteil dieser Lokale kann man sich jedoch auch für die Nach-Corona-Zeiten nicht so recht den rustikalen Stammtisch oder eben das lockere Kommen und Gehen vorstellen.

In Schwetzingen und der näheren Umgebung haben zwar auch viele vertraute und beliebte Wirtspersönlichkeiten, meist aus Altersgründen, aufgegeben. Zum Glück gibt es jedoch immer wieder hoffnungsvolle Versuche von Neugründungen. Es wäre einfach schön, wenn dabei dauerhafter das eine oder andere gastliche „Wohnzimmer“ entstehen könnte.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 18.08.2020