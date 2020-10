Wo ist das Klopapier?

Ich bin mir ziemlich sicher: In den Vorratsschränken und Kellern der Region müssen sich noch viele Packungen an Nudeln, Mehl und Tomatensoße oder Konservendosen stapeln – so wie das im Frühjahr gehortet wurde. Oder der Speiseplan in manchen Familien war in jüngster Zeit ziemlich eintönig: Montag bis Donnerstag Nudeln mit Soße, Donnerstag bis Sonntag Dosenravioli. Und auch Toilettenpapier lagert bestimmt noch irgendwo ausreichend bis ins Jahr 2023. Es sei denn, es war als Nebenwirkung von Corona eine Dauerdiarrhö ausgebrochen – aber davon hätte man sicher etwas in der Zeitung gelesen.

Und jetzt geht der Hamster-Wahnsinn schon wieder los: Alles kauft offensichtlich Klopapier wie verrückt. Alternativ nehmen die Leute anscheinend Küchenrollen und wundern sich dann über verstopfte Toiletten. Auch Mehl gab es in manchen Märkten wieder nicht mehr. Ist vielleicht der Backwahn ausgebrochen? Werden jetzt schon Millionen von Weihnachtsplätzchen in den Ofen geschoben?

Ich frage mich, was das soll? Es durfte doch auch während des Lockdowns immer eingekauft werden. Und die Supermärkte sowie die Hersteller sind be- stimmt produktionstechnisch und logistisch bestens aufgestellt. Also soll doch jeder so viel Toilettenpapier kaufen wie sonst auch. Dann werden alle ausreichend versorgt. Und für den Notfall gibt es ja altbekannte Alternativen – aber uffbasse: Das geht nicht mit dem Digital-Abo . . .

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 23.10.2020