Wurm, Mops oder Autobahn?

Es ist ja grundsätzlich eine schöne Idee: „Nennt mir eure Lieblingslieder“, schrieb mir ein Freund, der bald einen runden Geburtstag feiert. Erst befürchteten wir, dass er bei seiner Fete Ka-raoke zelebrieren will und deswegen überlegt, fünf Instrumentaltitel zu nennen. Spontan ist mir da „Autobahn“ von Kraftwerk eingefallen, das geht 22 Minuten. Oder „Echoes“ von Pink Floyd. Noch eine Minute länger. Aber Karaoke ist nicht geplant, er will nur den Abend mit den Lieblingsliedern seiner Gäste beschallen. Dann habe ich mir tagelang den Kopf zerbrochen über die musikalischen Wegbegleiter meines Le-bens. Das sind in einem gewissen Alter eben unzählige. Der Haken: Jeder darf nur fünf auswählen.

Was nimmt man da? Die Titelmelodie aus dem „Dritten Mann“, die mich als Kind so be-geistert hat, wenn sie Opa auf der Zither gespielt hat? Oder den Ohrwurm aus der Tanzkurs-Zeit? Andere haben jenen Song ins Herz geschlossen, der an dem Abend lief, als sie ihre Frau kennenlernten. Oder den gerade nicht. Dann gibt es die Hymnen aus der Zeit im Sport, der Schule, der Bundeswehr, beim Apres-Ski, bei Konzerterlebnissen? Nicht zu vergessen „La-Le-Lu“ als Lieblingseinschlaflied der Kinder. Melodien über Melodien. Kurz habe ich überlegt, es nicht ganz ernsthaft zu machen und „Ein Wurm lag in der Sonne“ des Plankstadters Jörg Schreiner sowie das Monumentalwerk eines unbekannten Tonschöpfers mit dem Titel „Ein Mops kam in die Küche und stahl dem Koch ein Ei“ vorzuschlagen. Doch letztlich habe ich nach vielen schlaflosen Nächten fünf Songs gefunden, die es verdient haben. Und es hat richtig Spaß gemacht, mal wieder gefühlt hunderte Songs aus seinem Leben anzuhören. Nachahmung empfehlenswert.

