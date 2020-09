Vor einiger Zeit haben wir mehrfach über (berechtigte) Kümmernisse mit dem „gelben Riesen“ berichtet. Ein Leser schilderte seine Erfahrungen mit nicht zugestellter Post, darunter auch Rechnungen. Sein Verdruss über die unwissentliche Nichtzahlung von Rechnungen mit umständlichen und zeitraubenden Klärungen löste eine lebhafte Diskussion aus. Viele Leser berichteten von ähnlichen Erfahrungen. Dabei war ein häufiger Kritikpunkt, dass sich Ansprechpartner und Verantwortliche meist nur schwer finden ließen. Dazu waren dann noch die Erklärungen zu den Zuständen wenig befriedigend. Wenn dann neben den organisatorischen Unzulänglichkeiten noch Unzuverlässigkeit bei der „Auslieferung“ dazukommt, wird das Chaos perfekt.

Aber auch, wenn es „normal“ läuft, wird es immer wieder mal zu Fehlern kommen. Dann spielen, wie so oft im Leben, die Menschen eine wichtige Rolle. So können wir und fast alle Nachbarn in unserem „Zustellbezirk“ nur lobend über „unsere“ Postfrau sprechen. Wenn Yvonne, so heißt sie, morgens zügig ihre Runde macht, kann man schon von weitem gegenseitige freundliche Begrüßungen hören und selbst bei den manchmal großen Mengen, die sie auszutragen hat, ist immer ein kurzes Wort mit ihr möglich. Sie weiß auch ziemlich gut Bescheid, was sich in der Gegend und mit den Menschen tut. Sogar einige Hunde freuen sich sichtlich, wenn sie vorbeikommt.

„Yvonne von der Post“ kann die immer mal wieder auftretenden Missverhältnisse natürlich nicht ursächlich beseitigen. Aber als freundliche und hilfsbereite Botschafterin eines inzwischen ziemlich anonymen Unternehmens sehen wir sie jedoch jeden Tag gerne.

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 03.09.2020