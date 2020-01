Zündende Erinnerungen

Wir wollten wieder einmal spielen und das lange nicht mehr genutzte Spiel war weit oben in der Bücherwand verborgen. Beim Herunterholen entdeckten wir einen weiteren Spielekarton. Der enthielt allerdings keine Spiele, sondern Erinnerungen der besonderen Art: Über Jahre hinweg war eines meiner Hobbys Streichhölzer sammeln. Wo immer ich war, nahm ich die bunten Briefchen mit – und wie es so mit der Sammelleidenschaft ist, auch Freunde und Bekannte haben bei fremden Streichholzschachteln an mich gedacht. Irgendwann muss ich die Sammlerei eingestellt haben und wahrscheinlich ist der größte Teil der Sammlung in den „allgemeinen Verbrauch“ übergegangen.

In der Spieleschachtel haben zur freudigen Überraschung einige Exemplare überlebt und zu allen kamen Erinnerungen und Geschichten. So sind längst nicht mehr bestehende Kultlokale wie das „Ascot“, die „Alte Münz“ oder das Restaurant „Räucherkate“ in Mannheim, der „Falken“ und später das „Lügebrückl“ der Stauffers in Schwetzingen mit Streichholzbriefchen vertreten. Zündhölzer von „Air Canada“ erinnerten daran, dass es früher in Zügen und Flugzeugen Raucherbereiche gab. Wir erinnerten uns an viele Orte und an Kinos mit Filmen, in denen aus heutiger Sicht pausenlos geraucht wurde. Die Themen gingen an dem Abend munter hin und her, weil auch skurrile Stücke, von denen ich nicht mehr weiß, woher ich sie habe, dabei waren. So wie die Streichhölzer der Atomenergiebehörde von Großbritannien. Neben dem etwas bedrohlichen Bild eines Atomkraftwerkes auf der Rückseite ist innen der Hinweis auf den „kompletten Kernenergie-Service“ aufgedruckt. Von diesem Bild ging es angenehmerweise gleich weiter zu traditionsreichen Cafés und Lokalitäten in meiner Heimatstadt Karlsruhe. Durch die Streichholzbriefchen angeregt hatten wir eine breite Gesprächspalette. Den Spieleabend werden wir nachholen, denn dazu kamen wir nicht mehr.

