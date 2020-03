Zwischen Angst und Chance

Geht es Ihnen auch so? Die Nachrichten prasseln in Sachen Coronavirus auf einen ein wie Starkregen an unbeständigen Apriltagen. Sie bringen Herausforderungen für jeden Einzelnen mit sich, für Selbstständige, Unternehmen, Arbeiter, Angestellte, Eltern, Jugendliche, Rentner – eben für jeden in unserer Gesellschaft. Und sie bereiten Angst und Sorgen. Angst vor dem Unbekannten. Sorgen um die Existenz. Da geht es mir persönlich nicht anders als vielen von Ihnen und uns als Zeitung nicht anders wie einer Menge Firmen. Gute Bekannte, die in der österreichischen Hotellerie Saisonarbeiter sind und über Nacht plötzlich ohne Job dastehen. Künstlerfreunde, deren Buchlesungen und Konzerte abgesagt wurden: „März 2020. Zehn Lesungen. Zehn Absagen. Keine Einnahmen“, schrieb mir ein Autor. Seine Verzweiflung fährt mir unter die Haut. Keine Einnahmen, kein Geld für Miete, für Essen, für Lebensnotwendiges.

Zusammenrücken. Zusammenhalt. Solidarität. Diese Worte sollten – nein: müssen – in einer solchen Krise an Bedeutung gewinnen und gelebt werden. Neid. Missgunst. Hass. Das sind die anderen Worte, die vermutlich auch ihre Plätze in solchen Zeiten suchen und finden werden.

Das Coronavirus bietet jedoch in meinen Augen auch eine Chance: sich wieder zu fokussieren; in einer Welt, die immer mehr durch Oberflächlichkeit gesteuert wird, Erdung zu finden.

Lassen Sie uns gemeinsam die Krise meistern: Wir erzählen Ihre Geschichte – nicht nur im Zusammenhang mit Corona. Wer hat Krisen gemeistert und kann Mut machen? Und wer hilft mit, dem Tag Positives abzugewinnen – mit einer guten Nachricht, einer netten Anekdote oder auch einem Foto, das einfach nur zeigt, wie schön die kleinen Dinge im Leben sein können. Bilder, die zum Schmunzeln einladen, sind natürlich sehr willkommen – so wie das hier vom „Schwetzinger Radfahrer“ vor St. Pankratius.

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 16.03.2020