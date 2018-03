Anzeige

Zwei Folien waren – gleich an Würdigkeit – hier in Brühl, könnte man zur Situation in der Sporthalle William Shakespeare etwas abgewandelt zitieren. Und wie bei Romeo und Julia dürfte auch in der Hufeisengemeinde der Kampf der beiden Folien kein gutes Ende nehmen.

Denn für die Sportler scheint die Wahl zwischen den beiden Aufklebern auf den Fensterfronten wie die zwischen Pest und Cholera zu sein. Keine verhindert nach ihrer Erfahrung, dass die Handballer beim Training geblendet werden. Deshalb rufen die Mitglieder des Turnvereins nach einer neuen Alternative, die eine Beschattung der Fenster ermöglichen würde. Doch da scheint die Ästhetik der Funktionalität einen Strich durch die Rechnung zu machen. Das neue Schmuckstück im Sportpark-Süd solle nämlich nicht durch weitere Lamellen verschandelt werden, ist zu vernehmen.

Aber ganz ehrlich: Ein Schmuckstück, das nur schön ist, aber seine eigentliche Aufgabe nicht erfüllt, ist vor allem überflüssig und teuer. Deshalb sollten beim Blendwerk vielleicht doch noch andere Alternativen bedacht werden, damit dieses Schmuckstück wieder sinnvoll wird.