Abenteuer Einkaufsmarkt

Bislang hatte der Einkauf im Rewe-Markt in der Schwetzinger Scheffelstraße für mich immer etwas mit einer „Schnitzeljagd“ zu tun. Die benötigten Artikel waren sehr sinnfrei zugeordnet und man brauchte schon einen Spürsinn und Zeit, um seine Einkäufe erledigen zu können.

Sicherlich hat dies auch mit dem dort beschäftigten Service der Kräfte zu tun, die eben die Regale auffüllen sollen. Überdies ist es auch an der Tagesordnung, dass die Rollcontainer, auf denen die Waren zum Einräumen liegen, stets in den ohnehin nicht sehr breiten Gängen stehen und zwei Kunden mit ihren Einkaufswagen dann nicht mehr aneinander vorbeikommen. Aber dies stört die Mitarbeiter des Serviceteams offensichtlich nicht im Geringsten. So findet eben auch ein unfreiwilliger Slalom statt.

Sind die Regale voll, egal – denn dann wird die Ware eben vor den Regalen auf dem Boden platziert. Es wird schon jemand kaufen. Gerne werden zum Auffüllen der Regale auch die Tage direkt vor den Wochenenden genommen. Der vermehrte Kundenbesuch stört den Betreiber dieses Marktes scheinbar nicht.

Ich frage mich – wer in aller Welt kauft denn die ganzen Dinge – und was passiert mit den Waren, wenn ein gewisses Datum erreicht ist – alles in den Müll damit?

Diverse Anfragen an die Zentrale des Rewe-Marktes, aber auch an den Marktleiter direkt, blieben für mich leider ohne Antwort. Also stellt die Kette wohl ihre Ansprüche weit oberhalb der Ansprüche der Kundschaft – oder wie soll man dies verstehen?

Überdies haben wir im Dezember von mehreren Mitarbeitern des Marktes in Schwetzingen erfahren, dass der Vertrag mit erwähnter Service-Gesellschaft zum Jahresende ausliefe. Na also – dachten wir. Am 2. Januar ging es deshalb zum Einkaufen und zu unserer Überraschung war der Laden ohne Hindernisse zu betreten. Gut so, dachten wir, aber schon der Einkauf am 3. Januar belehrte uns eines Besseren. Die Gänge standen wieder voll – Mitarbeiter bevölkerten den Laden und der Slalom begann von Neuem.

Wir wissen von vielen Kunden, dass sie inzwischen die Einkäufe woanders tätigen – eben aus diesen Gründen. Und wir werden uns hier jetzt anschließen und ebenfalls dort nicht mehr Kunde sein.

Mal sehen, wann es ein Umdenken des dortigen Marktleiters gibt – es ist ja genügend Auswahl an Geschäften vorhanden.

Thomas Franz, Schwetzingen

