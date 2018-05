Abschied mit einer unschönen Note

Anzeige

Am 30. April diesen Jahres beendete ich, nach langer Überlegung und nach 44 Jahren meinen Dienst als examinierte Krankenschwester in der GRN-Klinik in Schwetzingen.

Nach bestandenem Examen 1973 durchlief ich im damaligen Kreiskrankenhaus einige Stationen. Zwölf Jahre Intensivstation, acht Jahre innere Ambulanz und seit 1994 hatte ich meinen Schwerpunkt in der Endoskopie. Ich war mit Leib und Seele Krankenschwester, machte aufopfernd gerne den Dienst am Menschen.

Der letzte Arbeitstag war noch sehr anstrengend, voller Power, jedoch waren immer wieder viele, viele Menschen zum Abschied meines letzen Tages da, ob unser Herr Professor, viele Ärzte und Kollegen aus sämtlichen Abteilungen des Hauses. Ob nur ein Händedruck, eine stille Umarmung, auch viele aufmunternde Worte, emotional war ich sehr aufgewühlt und es floss so manche Träne.