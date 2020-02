Abstoßung und Anziehung leben in allen

Zu den erfreulichsten Einsichten der Menschheit gehört, dass sie eine große Familie bildet. Das heißt: Am Anfang des Universums muss ein Wesen gestanden haben, das alles geschaffen hat. Es ist Vater und Mutter aller Menschen. Für Christen ergibt sich, dass Lebende wie Verstorbene zur alle einbeziehenden Gemeinschaft der Heiligen gehören.

In den monotheistischen Religionen wird diese Überzeugung dem kulturellen Niveau und dem nationalen Charakter der Völker entsprechend dargestellt. Die in den „heiligen Büchern“ dargestellte Erschaffung der Welt durfte die Verständnisfähigkeit ihrer Zeit nicht überfordern. Der Prophet Jesaja etwa wäre gesteinigt worden, hätte er von einem „Urknall“ gepredigt.

Seltsamer fügen sich die jüngsten Erkenntnisse der Physik in das Weltbild der jüdischen Propheten und damit auch des Christentums ein. Für an der Wissenschaft Interessierte gehört vor allem die Erschaffung und Entstehung des Universums zu ihren aufregendsten Themen. Sieben Forscher sind in den vergangenen drei Jahrzehnten für ihre Arbeiten über diese Anfangszeit mit Nobelpreisen ausgezeichnet worden. Uns Deutsche dürfte besonders nachdenklich machen, dass einer von ihnen, Arno Penzias, 1933 als Jude in München geboren wurde. Seine Familie emigrierte in die USA, wo er 1965 mit seinem Kollegen Wilson das Echo des Urknalls entdeckte. Den Nobelpreis dafür erhielten beide im Jahr 1978.

Besonders dieser „Urknall“, also die Explosion am Beginn des Universums, müsste die Menschheit zum Nachdenken bewegen. Sie lässt sich, als gigantischer, unvorstellbar mächtiger Abstoßungsprozess verstehen. Er machte aus einer winzigen, nach zehn hoch minus 48 Sekunden nur zehn hoch minus 33 Meter großen „Zelle“ das heute 13,7 Milliarden Lichtjahre große Universum. In den ersten Sekundenbruchteilen wurden Elementarteilchen in die dadurch entstehende Weite geschleudert. Doch noch innerhalb der ersten Sekunde bildete eine Gruppe von Elementarteilchen (Higgs-Bosonen) eine Gegenkraft, die fähig war, andere anzuziehen.

Von da an bestimmte das Zusammenwirken von Abstoßung und Anziehung die Gestalt des Universums. Sie erklären uns alles: die Bahnen der Planeten um die Sonne bis hin zur Ausdehnung des Weltalls. Wenn wir unser Innerstes betrachten, können wir die Spuren dieser beiden Kräfte auch in uns entdecken. Wie oft kämpfen beide Kräfte in uns und machen uns unsicher. Und im Zusammenleben treffen wir auf Menschen, deren Nähe wir suchen und gerne spüren. Freilich erleben wir auch das Gegenteil: Zeitgenossen, die wir abstoßend finden und denen wir, wann und wo immer möglich, aus dem Wege gehen.

Extreme Reaktionen dieser Art erleben wir Deutsche seit einigen Jahren. Eine unaufhörliche Kette von Gewalttaten bedroht Migranten in unserer Gesellschaft. Nur weil sie unter uns sind, ohne dass sie sich auffällig verhielten, werden sie beleidigt, überfallen, ja sogar getötet – wie in Hanau. Niemand wagt vorherzusagen, ob dieser Massenmord der letzte sein wird. Ihm fielen Menschen zum Opfer, die sich in ihrem Aussehen kaum von Mitteleuropäern unterscheiden, gut Deutsch sprechen und seit Generationen voll integriert unter uns wohnen.

Dennoch wurden Flüchtlinge in fast allen deutschen Städten angegriffen. Dieser Abstoßung haben sich jedoch überall Kräfte der Anziehung entgegengestellt, die Wegbereiter der „Willkommenskultur“: Für das Gemeinwohl engagierte Bürger, ebenso wie politisch Verantwortliche, die Kölner Oberbürgermeisterin Reker etwa oder der Kasseler Regierungspräsident Lübcke.

Nun sind Abstoßung und Anziehung vormenschliche Urkräfte. Sie wohnen aber in allen und sind unverzichtbar. Ein Kind muss, um selbstständig zu werden, sich von anderen abgrenzen. Es muss aber auch lernen, deren Menschenwürde zu achten, und Mitgefühl für sie zu empfinden. Für den schwierigen Weg durch diese Gegensätze liefert die Natur keine Orientierung.

Damit sich die Einzelnen behaupten und ihrer Gesellschaft dienen können, haben sich schon die ersten Staaten Religionen geschaffen. Doch die verlieren ständig mehr Anhänger. Das geht mit einer Verrohung des Zusammenlebens und einer unkontrolliert wachsenden Abstoßung einher. Gegenüber dieser Entwicklung finden die Staaten keine Rezepte. Wie notwendig das aber ist, zeigt eine Bitte aus dem Lukas-Evangelium: Es bittet um das „Licht, das allen leuchtet, die im Finsteren sitzen und im Todesschatten und das unsere Schritte lenkt auf dem Weg des Friedens.“

Helmut Mehrer, Brühl

