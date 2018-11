Abwerbung bedeutet Enteignung

Anfang November diskutierte der Deutsche Bundestag (endlich) über den Mitte Dezember zur Unterzeichnung anstehenden „Globalen Pakt der Vereinten Nationen für eine sichere, geordnete und reguläre Migration“. Es hat eine Weile gedauert, bis dieser Tage die Brisanz dieses Vorhabens auch die hiesigen Volksvertreter erreicht hat. Seitens der CDU hat sich der Merkelianer Karl Lamers aus Heidelberg gegen die Absicht seines Parteikollegen Jens Spahn gewandt, auf dem Hamburger Parteitag über das umstrittene Abkommen abstimmen zu lassen.

„Ach, Karl“, so möchte man ihm zurufen! Man muss wohl Jurist sein, um zu verstehen, was eine unverbindliche Verpflichtungserklärung, die der Pakt beinhaltet, in der politischen Praxis bedeuten soll. Er glaubt tatsächlich, dass unsere ,,internationalen Partner eine grössere Verantwortung bei der Migration übernehmen“ (SZ vom 20. November). Ganz unverbindlich werden künftig Staaten wie Libyen Flüchtlingsunterkünfte bauen, Ägypten ein Auffanglager für Migranten errichten (wie von der EU vorgeschlagen) und die Türkei auf die EU-Zahlungen beim Flüchtlingsdeal verzichten.

Was die klassischen Einwandererstaaten von Neuseeland bis Kanada von solchen zweifelhaften Vereinbarungen halten, haben sie bereits erklärt: Nichts. Ebenso verfahren die mittelosteuropäischen Staaten von Estland bis Tschechien, dazu Österreich, Italien und Dänemark. Israel sowieso, es verteidigt energisch seine gefährdete Identität. Die Einwände sind massiv. Bemängelt wird der mögliche Anreiz für illegale Einwanderung, der uneingeschränkte Zugang zu den Sozialsystemen der Zielländer, Sanktionen für „intolerante“ Kritiker der Migration und fehlende Pflichten für die Einwanderer.

Der Zustrom von Migranten soll nach dem Grundsatz der „Nichtregression“ nicht mehr begrenzt und an den Grenzen nicht zurückgewiesen werden! Mit der Unterschrift unter einen solchen Pakt würde der Kontrollverlust über Staatsgrenzen (unverbindlich?) festgeschrieben. Erstaunlich bei dem ganzen Vorgang ist, dass die GroKo-Regierung bis zur Bundestagsdebatte überhaupt keinen öffentlichen Diskurs über die von ihr beabsichtigte Förderung der Migration geführt hat. Wie unter den Bedingungen des Paktes das Grundrecht der Meinungsfreiheit gewahrt werden soll, ist mehr als schleierhaft.

Die Wahlbürger sind jedenfalls bei der Bundestagswahl 2017 nicht darüber aufgeklärt worden, dass Merkel nicht nur ihre Migrationspolitik fortsetzen will, sondern sich auch noch hierzu international zu verpflichten beabsichtigt. Ganz im Gegenteil versuchte sie unter anderem in Heidelberg bei einer Wahlkampfrede auf dem Uniplatz, unter dem Beifall von Karl A. Lamers, verschwurbelt und umständlich wie gewohnt den Eindruck eines Kurswechsels zu erwecken.

Etwas aus dem sonst niveaulosen Rahmen der Bundestagsdebatte mit gegenseitigen Diffamierungen und persönlichen Angriffen fiel überraschend die Abgeordnete der Linken, Sevin Dagdelen. Sie war nach eigener Aussage die einzige Abgeordnete, die ab und zu in New York bei den Verhandlungen zum Migrationspakt dabei war. Sie sprach als Einzige an, dass der Pakt als Abwanderungswerbung zugunsten des Westens gesehen werden kann. Der „Brain Drain“, also die Abwerbung qualifizierter Einwanderer aus Entwicklungsländern, käme einer Enteignung des Südens zugunsten des reichen Nordens gleich.

Damit hat sie einen der problematischsten Punkte der gesteuerten Migration angesprochen. Wenn die Eliten der Entwicklungsländer in die reichen Nordstaaten gelockt werden, sei das tatsächlich ein „Nützlichkeitsrassismus“. Das ist, nebenbei bemerkt, auch der Pferdefuss des aktuellen Entwurfs für ein Fachkräfte-Einwanderungsgesetz.

Karl Lamers hat sich in der gesellschaftspolitisch brisanten Thematik positioniert, immerhin. Was unser Regionalmatador und vorsichtiger Merkelmigrationskritiker Olav Gutting von der Sache hält, hat das gespannte Publikum bisher nicht erfahren. Herr Gutting, wir warten auf Ihre Meinung.

Winfried Wolf, Plankstadt

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 24.11.2018