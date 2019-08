Aktion sicherer Schulweg

Die Jugendlichen der Schulen in der Goethe-Straße in Schwetzingen fordern, dass die Hölderlinstraße zur Einbahnstraße gemacht wird, damit ihr Schulweg sicherer wird. Ich hätte ein paar Lösungen für einen sichereren Schulweg – ohne dass dies umgesetzt werden muss:

1. Meidet die Hölderlinstraße und fahrt durch die Scheffelstraße. Die ist breiter und es gibt rechts und links einen Radweg.

2. Fahrt nicht quer über den Rewe-Parkplatz oder schaut zumindest beim Verlassen des Parkplatzes nach rechts und links, bevor ihr auf die Straße fahrt.

3. Fahrt hintereinander und nicht zu fünft oder sechst nebeneinander.

4. Fahrt bei Dunkelheit mit Licht vorne und hinten am Rad.

5. Setzt einen Fahrradhelm auf.

6. Lasst euch nicht von euren Eltern mit Autos in die Schule kutschieren und wenn, sollen die Eltern doch bitte auch durch die breitere und nicht zugeparkte Scheffelstraße fahren.

Ich selbst war schon zweimal in einen Unfall verwickelt, weil Schüler ohne zu schauen vom Rewe-Parkplatz in die Hölderlinstraße gefahren sind. Einmal wurde ich als Radfahrerin umgefahren und einmal ist mir jemand ins Auto gefahren.

Warum die Radwege in der Scheffelstraße von den Schülern nicht genutzt werden bleibt für mich ein Rätsel. Der Weg wäre viel kürzer, weil auf keine Autofahrer und auf keine ausparkenden Anwohner geachtet werden müsste. Man kann nicht immer nur fordern, dass sich andere Menschen nach den eigenen Be-dürfnissen richten, sondern sollte erst einmal fragen, was man selbst tun kann, um die Situation zu verbessern.

Das gilt nach der Sicherheit im Straßenverkehr auch für Maßnahmen zum Umweltschutz. Auch nach der „Friday for Future“-Aktion in Schwetzingen wurde weiterhin auf dem Weg vom Rewe in die Schulen der Abfall auf der Straße und in Vorgärten entsorgt und die Zigarettenkippen achtlos weggeworfen.

Die Anwohner jedenfalls sind gegen eine Einbahnstraßenregelung. Cornelia Hertlein, Schwetzingen

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 03.08.2019