Alle Gewalt geht vom Volk aus

Das Volk wählt seine Vertreter, um von ihnen vertreten zu werden, der Bürger gibt dem Abgeordneten seine Stimme, damit er für ihn spricht. Das verlangt, Politik nach seinem, des Bürgers Willen, zu machen. Dabei legt der Wähler keinen Wert darauf, dass sich sein Vertreter ständig zu profilieren versucht, nur auf die nächste Wahl schielt und dabei den Wählerwillen aus dem Auge verliert – sofern er ihn überhaupt jemals im Blick hatte.

Stellt der Wähler dieses fest, wird er verdrossen und diese Politikverdrossenheit ist es, die den Volksparteien zunehmend die Zustimmung ihres Volkes raubt. Wollen sie nicht aus beiden Flanken in die Zange genommen werden, wäre es also höchste Zeit, die Spielchen um die Macht zu beenden und zur Sachlichkeit zurückzukehren.

In Thüringen hatte Ministerpräsident Ramelow, sehr zum Missfallen der CDU, mit seiner Rot-rot-grünen Koalition, eine überraschend vernünftige Politik betrieben; sie war aber offensichtlich nicht so gut, dass sich bei der letzten Wahl eine für ein erneutes Mandat ausreichende Mehrheit hinter ihr versammeln wollte. Frage nun: Was will das Volk? Einen von der AfD gewählten Freien Demokraten als Ministerpräsidenten? Eine die Entscheidung oder eine Wiederwahl wegen eigener Chancenlosigkeit hinauszögernde CDU?

Beides sicher nicht, eher schon den Kompromiss, der sich mit Christine Lieberknecht auftat. Dieser wurde aber von der Bundesspitze der CDU verworfen, man könne die Glaubhaftigkeit verlieren. Merke: Man kann nur verlieren, was man tatsächlich hat.

Wie wäre es also, wenn man zum Grundsatz, dass die Gewalt vom Volke ausgeht, zurückkehrte und jede Wählerstimme in diesem Sinne gleich behandelte?

Wie wäre es dann, wenn man miteinander spräche und im Sinne der Politik als Machbares, zu einer gemeinsamen Lösung fände?

Wie wäre es schließlich, wenn man den Weg zu einer sachbezogenen politischen Auseinandersetzung fände, ohne die an den Flanken von vorneherein auszuschließen, und den Radikalen damit die Chance gäbe, sich selbst zu disqualifizieren?

Einen Versuch wäre es wohl wert, denn schlimmer kann es aus meiner Sicht kaum noch werden. Bei der Bedeutung des Freistaates Thüringen für die Bundesrepublik Deutschland wäre das Risiko sicherlich zu verkraften. Vielleicht könnten die Volksparteien sogar ihr Volk zurückgewinnen.

Hagen Heer, Hockenheim

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 29.02.2020