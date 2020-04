Als Christine für mich einkaufte

Heute muss ich mich an die Schwetzinger Zeitung wenden, denn ich erlebte eine nicht gekannte schöne Überraschung: Ich gehöre zur sogenannten „Risikogruppe“ und bleibe deshalb auch trau und brav zu Hause.

Letzte Woche läutete es am Hoftor und ich ging ans Fenster. Dort stand Christine – meine Nachbarin – und fragte mich, ob ich was brauche, sie würde einkaufen gehen. Ich sagte, dass ich vor allem einen Kasten Wasser bräuchte und sie fragte auch gleich weiter, was sie noch mitbringen soll. Ich war so positiv überrascht und habe mich sehr gefreut.

Am nächsten Tag kam dann ihre Mutter rüber und brachte mir die Sachen vorbei.

Dass es so etwas noch gibt – eine gute Nachbarschaft. Danke. dafür!

Inge Dörich, Oftersheim

