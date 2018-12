An der falschen Stelle begonnen

Die Deutschen geben sich gerne politisch korrekt. So verhält es sich auch mit dem Plastiktütenverbot. Bei Regen darf man nun die teure Kleidung in aufgeweichten Papiertüten nach Hause tragen. Niemand konnte mir bis heute erklären, wie meine in der grünen Tonne entsorgte Plastiktüte ins Meer gelangen kann. Sie wird thermisch verwertet.

Dagegen sind Fleece-Jacken, deren Partikel beim Waschen ins Abwasser gelangen, nicht verboten genauso wenig wie die Kunststoffe in der Outdoor-Bekleidung. Ebenso könnte man die Plastikzelte auf den Weihnachtsmärkten verbieten. Das wird wohl nie der Fall sein und ist dem Kommerz geschuldet. Marlies Böcker-Stastny, Hockenh.

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 15.12.2018