Architekten gewinnen Oberhand

Anzeige

Die Gemeinde Plankstadt will viele Millionen-Projekte gleichzeitig anpacken. Die geplanten Großinvestitionen – Bebauung des Adler-Areals, neue Sporthalle, Sanierung der Mehrzweckhalle und Sanierung der Sportplätze – stellen alle Beteiligten vor eine „Herkulesaufgabe“. Das Ehrenamt eines Gemeinderats stößt an seine Grenzen, wenn er permanent umfangreiche Vorlagen in kürzester Zeit durcharbeiten muss. Es besteht die Gefahr, dass die Architekten die Oberhand gewinnen, weil den Gemeinderäten keine Zeit zum Nachdenken, geschweige denn zur Erarbeitung von Alternativen bleibt, und sie daher nur noch „abnicken“.

Aus den Fehlern der Vergangenheit – beim Bau der Mehrzweckhalle – hat man offensichtlich nichts gelernt. Damals lagen die Planungskosten bei 7 Millionen Mark (3,5 Millionen Euro). Bei der Endabrechnung beliefen sich die Baukosten auf 14 Millionen (7 Millionen Euro). Die Verwaltung muss bei den Großprojekten einen General-Unternehmer beauftragen, der einen Kostendeckel akzeptiert. Wird der Bau teurer, ist das sein Problem. Die üblichen Steigerungen – wenn Planungen konkret werden – sind steigende Baukosten, Architektenkosten und 30 Prozent Nebenkosten für Planung und Steuerung.

Ergebnis der Bürgerbefragung für den Gemeinderat nicht bindend! Alle Entscheidungen, auf das Ergebnis der Bürgerbefragung abzuschieben, trifft – durch die einseitige Fragestellung – nicht zu. Die Bürger hatten keine Wahlmöglichkeit, ob die neue Sporthalle bei der Mehrzweckhalle oder bei der Dr. Erwin-Senn-Halle angebaut werden soll. Nach Aussagen von Fachleuten wäre eine Sporthalle auf dem Vereinsgelände – salopp gesagt – zum halben Preis zu haben. Die Befürworter für den Standort an der Mehrzweckhalle, haben zwar Synergie-Effekte betont, die aber alle zu Lasten der Gemeinde gehen. Auch die Folgekosten sind für die Gemeinde ein großes Risiko.