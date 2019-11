ASG Tria sei Dank

Was für ein herrlicher 1. November für unsere Hubäckerschule in Hockenheim! Herzlichen Dank an die engagierte ASG Tria für die hervorragende Organisation des Hockenheimringlaufs – jedes Jahr der sportliche Höhepunkt unseres Schulherbstes.

139 Schüler, Eltern, Geschwister und Freunde traten für die Schulmannschaft an, unterstützt von Stefanie Haas und Ilona Roth im Vorfeld sowie Tanja Herzer, Sarah Unser und Jörg Himmelsbach vor Ort: Ihr Helfer und Läufer habt das prima gemacht und damit den Pokal für das teilnehmerstärkste Team nach Hause geholt. Trotz der Herbstferien und warmen Betten, habt ihr dem frühen und kühlen Morgen und dem Gegenwind getrotzt. Wir sind mächtig stolz auf euch.

Karen Keller, Hockenheim

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 09.11.2019