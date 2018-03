Anzeige

Frau Kolb hat die Situation in der Schwetzinger GRN-Klinik in ihrem Leserbrief genau erfasst. Die Sparmaßnahmen der letzten Jahre werden auf dem Rücken des Personals und somit auch letztendlich auf dem Rücken der Patienten ausgetragen. Immer höhere Anforderungen, bei immer weniger Personal, familienunfreundliche Arbeitsbedingungen und dann wundert man sich über Nachwuchsprobleme oder immer mehr Berufsaussteiger.

Hut ab vor allen Pflegekräften, die immer noch Tag für Tag die Motivation aufbringen, um sich für das Wohl ihrer Patienten einzusetzen. Leider bleibt dabei ihre eigene Gesundheit auf der Strecke. Keine noch so moderne Diagnostik oder Therapie kann die menschliche Zuwendung ersetzen – doch diese braucht Zeit am Patienten und für den Patienten. Wie lange will denn die Politik noch zuschauen?

Petra Bernd, Brühl