Aus der Geschichte lernen

In diesen Tagen erinnern uns die Medien, auch die Schwetzinger Zeitung, an den 80. Jahrestag der Reichspogromnacht 1938. Viele Juden begriffen zu diesem Zeitpunkt endlich, dass ihr Leben in Gefahr war. Doch die Vertreibung der jüdischen Spitzenvertreter der deutschen Forschung und Wissenschaft hatte schon lange zuvor begonnen.

Zu unserem Schaden haben wir Deutschen aus dieser Vertreibung keine Lehren gezogen. Aktuell zeigen alle Umfragen bei 20 Prozent unserer Mitbürger eine „offene“ Judenfeindschaft. Bei weiteren 20 Prozent gilt sie als „versteckt“. Diese Antisemiten haben nichts begriffen. Es stört sie wohl auch nicht, dass sie sich in Hitlers Spuren bewegen.

Doch schon in den ersten Wochen seiner Diktatur konnte jeder erkennen, der bereit war hinzusehen, wie rücksichtslos er vorging, wie bedenkenlos ihm die Macht übertragen wurde und wie gnadenlos er die Juden bekämpfte. Keine drei Wochen nach seinem, mit 43,5 Prozent nur relativen Wahlsieg am 5. März 1933 „schenkte“ ihm der Reichstag am 24. März das Ermächtigungsgesetz. Seine Regierung erhielt das volle Gesetzgebungsrecht, sie durfte sogar die Verfassung verändern und die Grundrechte aufheben. Mehr Willfährigkeit der Abgeordneten war nicht möglich.

Von allen Beschränkungen befreit, rief Hitler am 1. April zum „Judenboykott“ auf und entließ, wieder eine Woche später, alle für den Staat tätigen Juden in die Arbeitslosigkeit. Er vertrieb damit auch einen bedeutenden Teil der führenden deutschen Wissenschaftler aus unseren Instituten, Laboren und Hörsälen. Damit zerstörte er, kaum im Amt, die Zukunft seines Volkes.

Das kann doch nicht so schlimm gewesen sein, zweifelt da mancher. Die Juden waren doch nur eine Randgruppe! Mit 0,8 Prozent Bevölkerungsanteil! Falsch! Der Verlust war gigantisch. Deutschland wurde um einen sehr bedeutenden Teil seiner geistigen Elite gebracht. Obendrein einen erfolgreichen.

Nehmen wir als Maßstab die Nobelpreise, die diese winzige Gruppe für unser Land errungen hat. Die Zahl der jüdischen Deutschen (einschließlich der Vertriebenen), die zwischen 1901 und 1954 Nobelpreise erhielten, ist bemerkenswert und aufschlussreich:

von 14 Physikern waren es sechs,

von 16 Chemikern drei,

von zehn Medizinern vier,

von sechs Schriftstellern einer.

Dazu kam noch ein Friedenspreisträger von Vieren. Insgesamt 15 Preise von 50, also 30 Prozent. Und zur Erinnerung: Sie gingen an 0,8 Prozent der Deutschen. Eine wirklich winzige Minderheit, deren Verlust dem Land aber einen unvorstellbar gravierenden Schaden zufügte.

Darüber hinaus müssen wir in der Verfolgung den ersten Schritt zum Holocaust sehen, der bis in alle Ewigkeit mit Deutschland verbunden bleiben wird. Trotz all dem wächst bei uns der Antisemitismus wieder! Viele der inzwischen bei uns eingewanderten Juden fühlen sich bedroht und ausgegrenzt – ein Alarmsignal für alle. Nicht nur Grundrechte fordern, den Fremdenhass bekämpfen, sondern ihn überwinden, das liegt im elementaren wirtschaftlichen Interesse von uns.

Helmut Mehrer, Brühl

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 24.11.2018