Ausgrenzung und Isolation überwinden

Für viele CI-Träger stellt das Hören von Musik eine große Herausforderung dar, der Musikgenuss stellt sich meist erst nach längerem „Hörtraining“ wieder ein. „Allerdings kann eine Musiktherapie bereits in der Früh-Rehabilitation nach einer CI-Implantation das Sprachverstehen fördern“, erklärt Professor Dr. Dr. Peter K. Plinkert, Ärztlicher Direktor der HNO-Klinik. „Patienten sollten sich daher nicht davon abschrecken lassen, dass sich die Klänge anfangs so gar nicht nach Musik anhören.“ Derzeit wird die an HNO-Klinik und DZM entwickelte Musiktherapie „MusiCI“ speziell für CI-Träger im Rahmen einer Studie auf ihre Wirksamkeit hin geprüft.

Dieses Hörtraining basiert auf aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen und zielt zunächst nicht auf das „Musik-Hören“ an sich ab, sondern soll vor allem das Erkennen von Stimmen und Satzbetonungen, Hören bei Alltagsgeräuschen oder auch von Radio und Fernsehen erleichtern. Dem Musizieren selbst sind beim Tag des Hörens mehrere Workshops gewidmet. Sie zeigen: Mit Motivation, Ausdauer und professioneller Anleitung ist Musikgenuss auch mit CI möglich.

Das Hören neu erlernen

Die Universitäts-HNO-Klinik ist von den Krankenkassen als ambulantes Rehabilitationszentrum für Träger eines Cochlea Implantats zugelassen. Patienten profitieren von einer umfassenden Versorgung „unter einem Dach“ – von der Diagnostik über die Implantation und ambulanten Rehabilitation bis hin zur lebenslangen Nachsorge. Die Patienten werden von einem interdisziplinären Team aus Ärzten, Audiologen, Logopädinnen, Musiktherapeuten, Psychologen und Audiotherapeuten betreut. Die therapeutischen Angebote werden beim Tag des Hörens vorgestellt. Mit einem Cochlea Implantat, das Töne in elektrische Signale umwandelt und an das Innenohr weitergibt, können selbst hochgradig Schwerhörige sowie ein- oder beidseitig ertaubte Menschen wieder hören lernen. Doch dieses Hören unterscheidet sich, anders als beim klassischen Hörgerät, stark vom natürlichen Gehör. CI-Träger müssen das Hören und Verstehen erst wieder erlernen.

Dazu bietet auch die Selbsthilfegruppe der CI-Träger in der Region Kurpfalz mit Start am 10. März ein spezielles Hörtrainingsprojekt unter dem Titel „Leben mit Klängen – eine Klangwelt voller Leben“ an. Vorsitzende Sieglinde Wetterauer konnte zur Förderung die Dietmar-Hopp-Stiftung gewinnen und mit Sascha Roder einen Experten für die Projektleitung verpflichten. Die Selbsthilfegruppe hat in den vergangenen Jahren bereits einige herausragende Initiativen in der Metropolregion Rhein-Neckar realisiert, so beispielsweise eine Podiumsdiskussion im Studio des Rhein-Neckar-Fernsehens mit den HNO-Professoren der Kliniken, die Messepräsenz auf dem Maimarkt und die Herausgabe eines Charity-Kunstkalenders sowie eine Fachausstellung zum Thema Hörverlust und Hören mit Cochlea Implantat (vom Hörrohr bis zum modernsten Implantat), Das alles mit dem Ziel, die Menschen im Miteinander zu sensibilisieren.

Sascha Roder ist in der Region ebenfalls kein Unbekannter. Er hat in den vergangenen Jahren in Zusammenarbeit mit der HNO-Universitätsklinik Heidelberg und namhaften Künstlern sehr erfolgreich Hörtraining-CDs für CI-Träger herausgebracht. Derzeit ist er in Kooperation mit der HNO-Universitätsklinik Frankfurt in diversen Musikprojekten aktiv. Das jetzt geplante Training beinhaltet vier Schritte und ist nur komplett buchbar.

Beim ersten Schritt am Samstag, 10. März, ab 16 Uhr in der Musik- und Singschule Heidelberg stehen Rhythmusgefühl und Raumerkundung bei einem Percussions-Workshop im Vordergrund. Bei Schritt zwei am Samstag, 5. Mai, ab 17 Uhr und am Sonntag, 6. Mai, ab 11 Uhr, geht’s dann um die Körperwahrnehmung und die Erschließung von Räumen durch den „Tango Argentino. Klangerzeuger erfassen und differenzieren heißt es dann am Samstag, 18. August, ab 11 Uhr. Instrumente erleben bei Streichern, mit Zupfinstrumenten und Klavier steht da auf dem Programm. Und im letzten Schritt geht’s dann ums selbst musizieren: Den eigenen Klang erzeugen und verstehen lautet das Chor-Projekt an den Samstagen, 22., 29. September, 6. und eventuell 20. Oktober, jeweils 10.30 Uhr. jüg

Info: Kontakt und Anmeldung unter wetterauer@civhrm.de

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 03.03.2018