Bei Sportveranstaltungen, wie auch beim Fußball, ist es üblich, sofern Spieler sich verletzen oder die Leistung schwächelt, eine Auswechslung vorzunehmen. Eine super Sache, doch in der Politik gestaltet sich diese Vorhaben manchmal schwieriger, weil manche Damen und Herren, trotz Fehlern und mangelnder Sachkenntnis, Ignoranz und Selbstüberschätzung an ihren Sitzen kleben. Ob ein Rücktritt auch „freiwillig“ dann das Problem löst, ist oft angedacht, in Wahrheit aber leider nur verschoben oder verlagert!

Wenn Konsequenzen erfolgreich sein sollen, ein Handeln sinnvoll, Veränderungen angebracht, dann bedarf es einer Einsicht, den gleichen Fehler nochmal entgegen aller Warnungen machen, ist schlichtweg der eigenen befremdlichen Sturheit geschuldet!

Beim Treffen von Kanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Macron auf Schloss Meseberg wurden Absichtserklärungen kundgetan, wie man das Flüchtlings-Asyl- Problem lösen könnte. Da aber einigen EU-Mitgliedsländern die Begeisterung für diese Pläne fehlt, will man, so Merkel, dies mit finanziellen Hilfen-Scheckbuch-Steuergeldern,welch eine List, schmackhaft machen.