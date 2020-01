Zum Artikel „Bei der CDU gibt’s schon drei Bewerber“ (SZ-Ausgabe vom 15. Januar) wird uns geschrieben: Zum einen ist es für mich erfreulich, dass sich drei Kandidaten der CDU aufstellen lassen wollen und nicht nur einer.

Zum Kandidaten Alexander Mitsch, Bundesvorsitzender des vom Präsidium und Vorstand der CDU nicht anerkannten und zirka 3000 Mitglieder zählenden Vereins Werte Union ist ein Fehler unterlaufen, denn unter seinen Tätigkeiten wird geschrieben, dass Alexander Mitsch bei der Mittelstandsvereinigung und im Kreisvorstand tätig ist. Dies ist nicht korrekt, denn meines Wissens ist Alexander Mitsch bei der Wahl nicht mehr zum Beisitzer in den Kreisvorstand gewählt worden, und zwar mit dem schlechtesten Ergebnis aller 19 Kandidaten.

Dafür muss es doch Gründe geben – oder? Wieso er sich jetzt nach so einem negativen Ergebnis zu „höheren Weihen“ berufen fühlt und in den baden-württembergischen Landtag einziehen will, ist mir als Bürgerin bar jeder Vernunft. Auch will er nach seiner Aussage ein hohes Potenzial verlorener Wählerstimmen – unter anderem an die AfD – für die CDU zurückholen? Welch eine Selbstüberschätzung, und ich frage mich: ja geht‘s denn noch?

Außerdem lädt Alexander Mitsch in der gleichen Ausgabe der Schwetzinger Zeitung zum Vortrag „Rechtsstaat stärken“ mit Dr. Hans Georg Maaßen ein, dem ebenfalls nicht mehr im Amt befindlichen ehemaligen Präsidenten des Bundesverfassungsschutzes. Er wird, wie es heißt, bei einer öffentlichen Veranstaltung am 3. April sprechen. Aber was heißt hier „öffentlich“, wenn man sich zur Teilnahme per E-Mail bei Alexander Mitsch anmelden soll? Es sieht so aus, dass man sich quasi vorher einer Gesichtskontrolle unterziehen muss. Wie so oft bei den vorigen Vorträgen – auch in Brühl – will man doch wieder unter sich sein, nur um hinterher dem Leser in der Presse vorgaukeln zu können, dass alle Zuhörer unbedingt die Meinung und Ansichten der Werte Union vertreten! Welch ein Schwachsinn!

Heidi Günther, Plankstadt

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 18.01.2020