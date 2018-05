Anzeige

Eine Pfarrgemeinderätin verlässt das Gremium, dem sie seit einem Jahr angehört. Das ist zu bedauern. Denn gleich bei ihrer ersten Kandidatur ist Frau Arnold mit einer respektablen Stimmenzahl gewählt worden. Demokratisch. Auch bei der Bewerbung um ein Mandat im politischen Gemeinderat hat sie gut abgeschnitten. Man kennt und achtet sie. Sie kann Menschen überzeugen. Das hat sie auch in der Kampagne gegen die Suspendierung von Patoralreferentin Gaß bewiesen.

Doch aus dem Pfarrgemeinderat ausscheiden, der mit der Suspendierung überhaupt nicht befasst ist? Und dessen Mitglieder alle das Ausscheiden der Pastoralreferentin sehr bedauern!

Besonders schwierig ist die Klage hinzunehmen, "die Kirche" verkünde Barmherzigkeit und sei gleichzeitig erbarmungslos. Das ist, mit Verlaub, ungerecht. Denn ganz gewiss liegt dem Papst die Not der wiederverheiratet Geschiedenen am Herzen. Doch für eine Änderung des Familienrechts braucht er die Zwei-Drittel-Mehrheit der Bischofssynode, deren Mitglieder alle Länder nach der Zahl der Gläubigen repräsentieren. Also demokratisch.