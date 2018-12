Bei uns geben alle immer ihr Bestes

Bezug nehmend auf den Leserbrief von Klaus Maurer vom 8. Dezember möchten wir, die Mitarbeiter des Pflegezentrums, uns mit diesem Brief klar hinter unsere Chefin stellen. Es gibt einiges klar zu stellen. Weder werden bei uns Mitarbeiter niedergewalzt, noch herrschen in unserem Haus „Zustände“. Es gibt auch nicht „das Böse, das bekämpft“ werden muss.

Wir stehen im ständigen Austausch mit unserer Chefin, Probleme werden offen angesprochen und thematisiert. Wir müssen deshalb nicht aufbegehren. In Frage zu stellen, ob es ihr gestattet sein dürfte, ein Heim zu betreiben, empfinden wir als Unverschämtheit.

Außerdem wollen wir nicht, dass in unserem Namen gesprochen wird, das machen wir schon selbst. In schwierigen Zeiten (zum Beispiel Diskussion um Bauplatz und Pflegenotstand) gibt sie ihr Bestes für die Bewohner und uns Mitarbeiter. Sie hat für jeden ein offenes Ohr, egal ob es sich um finanzielle, familiäre Sorgen oder um Wohnungsnöte handelt. Wir alle im Pflegezentrum geben mit hohem Engagement unser Bestes zum Wohl der Bewohner. Und das werden wir in Zukunft auch weiterhin so machen. Ebenso wie das unsere Chefin macht.

Jennifer Peschel und viele

weitere Unterzeichner,

Altlußheim + Hockenheim

