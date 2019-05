Betroffen sind wir alle

Die öffentliche Gemeinderatssitzung in Brühl (SZ vom 22. Mai, Seite 15) machte wohl viele Zuhörer betroffen – gibt sie doch einen Einblick in die Kommunikation der Gemeindevertreter am Ratstisch. Man bedenke: In diesem Gremium werden Entscheidungen getroffen, die uns alle als vertretene Bürger betreffen. Es ist zu befürchten, dass in den vergangenen sieben Jahren ein ähnlich diskussionsloser, forscher Stil vorherrschte, als es um die Einleitung einer der wesentlichen Veränderungen Brühls dieser Jahre ging: die intensive Bebauung einer bislang grünen Sportoase und schlagartige Ansiedlung von wohl 900 Menschen inmitten eines ohnehin dicht besiedelten Ortes.

So wird aus „der naturnahen Wohngemeinde rechts und links am Rhein – einer der attraktivsten Gemeinden der europäischen Metropolregion Rhein-Neckar“ (Homepage der Gemeinde) peu à peu eine unattraktive Schlafstadt ohne Lebensqualität im Innern. Klar, dass die direkten Nachbarn von dem Blick auf die bis zu sechsstöckige City-Bebauung sowie vom Verkehr der Neubürger besonders betroffen sind. Deren Lebensqualität reduziert sich durch zusätzliche Enge und Dichte – nicht nur auf den Verkehrswegen und in den Kindergärten. Ist dies dem Rat ins Bewusstsein gekommen? Kam es zur Sprache?

Daher meine Bitte, liebe Gemeinderatsmitglieder der Zukunft: Holt die Sichtweisen aller Menschen ein, die Ihr im Rat vertretet! Wir sollten von Anfang an Ideen und Befürchtungen äußern können – und zwar bevor Entscheidungen getroffen werden, die nur bestimmte Interessen befriedigen. Auf dem angekündigten „runden Tisch“ ist ein Menü vorbereitet, das vielen Brühlern schlicht zu viel ist: Die Hälfte ist mehr als genug – das übrige Brühl zwischen Gartenstraße und Wiesenplätz kommt damit gut zurecht! Ich hoffe, dass sich alle noch am Hauptgang beteiligen können – und nicht nur am Dessert. Das bedeutete Demokratie: Alle ernst nehmen und zwar lange vor sowie nach einer Wahl!

Dr. Ralf Zschache, Brühl

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 24.05.2019