Bloß keine Öffnung

Warum wollen einige Gemeinderäte durch das Öffnen des Kaufland-Kreisel in die Mühlenstraße, die Verkehrszustände wie früher in die Mühlen-, Friedrich-Ebert- und Mannheimer Landstraße zurückholen, und damit neuen Durchgangsverkehr schaffen?

Es ist wohl in Vergessenheit geraten, warum diese Abfahrt, seit es den Kreisverkehr gibt, noch nie geöffnet war. Mehrere Verkehrsplaner – zuletzt Prof. Dr. Hupfer – haben festgestellt und geplant, dass der Durchgangsverkehr von Süden – hauptsächlich von der Friedrichstraße kommend – nach Mannheim/Friedrichsfeld auf die B 535 direkt geleitet werden muss.

Dem Nahverkehr, der unbedingt die Mühlenstraße mit dem Auto befahren möchte, sind doch die 200 Meter weiter zum Wenden an der sogenannten Aldi-Kreuzung zuzumuten. Mit dem Fahrrad kann von der Herzogstraße direkt in die Mühlenstraße eingefahren werden.

Damit dies aber optimal als Nord- Süd-Radweg funktioniert, sollte noch die Höchstgeschwindigkeit im Bereich Mühlenstraße auf 30 Stundenkilometer begrenzt werden.

Dies wurde damals bei der öffentlichen Vorstellung des sogenannten Schwetzinger Nord-Süd-Fahrradweges auch zugesagt, da nur auf einer Seite auf der Straße die Fahrradspurmarkierung erfolgen kann. Die Fahrradfahrer fühlen sich momentan so verunsichert, dass 90 Prozent von ihnen in beiden Richtungen auf dem gleichen Gehweg in Fahrtrichtung zur Brücke unterwegs sind. Dies gefährdet nicht nur die Fußgänger, sondern auch die Anwohner, wenn diese aus der Haustür heraustreten.

Somit mein Appell an die Stadtverwaltung und die Gemeinderäte: „Lassen Sie diesen Durchgangsverkehr weiterhin direkt auf die B 535 fahren.“ Im Übrigen werden die oben genannten Straßen sowieso mit zusätzlichen Verkehr belastet, während der Baumaßnahmen in der Karlsruher Straße, nämlich mit dem Verkehr in Richtung Süden, der jetzt durch die Linden-, Kronen-, Hebel- und Schlossstraße geführt wird. Wolf-Peter Rigling, Schwetzingen

