In seiner Zuschrift wünschte sich ein Altlußheimer Leser eine Koalition von AfD und CDU. Doch davor ist der immer noch christlichen Volkspartei dringend abzuraten.

Warum? Dazu muss sie nur in ihre Geschichte blicken: Es sind ziemlich genau 85 Jahre her. Am 24. März 1933 haben die Reichstagsabgeordneten des Zentrums, der CDU-Vorgängerpartei, in einer erweiterten Koalition dem „Ermächtigungsgesetz“ Hitlers zugestimmt. Die Folgen sind bekannt: Massenmord, Kriege, 80 Millionen Tote.

An all dem waren wir Deutsche beteiligt. Unser Volk verfügt noch über dieselben Fähigkeiten wie damals. Die politischen Bedingungen freilich hat es verändert. Und die sind durchaus günstiger als 1933. Polizei und Justiz scheinen die rechte Gefahr im Griff zu haben. Doch die Liste wird länger: Die in München verhandelten Morde des NSU, die Absprachen der Partei mit Ausländerfeinden und Volksverhetzern, die „Abschieben“-Chöre am AfD-Aschermittwoch, eine vierstellige Zahl von Angriffen auf Flüchtlinge im Jahr 2017 und jetzt die verurteilten Terroristen von Freital.