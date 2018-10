Brandgeruch hat mich erschreckt

Liebe Leitstelle und liebe Brühler Feuerwehr: Am Samstag, 6. Oktober, musste ich leider Gottes die 112 wählen. Ich war mit meinem Hund alleine im Haus. Mein Mann war einkaufen. Hatte Brandgeruch im Haus, aber blieb undefinierbar, wo er herkam. Habe das ganze Haus abgesucht, aber nichts gefunden. Kein Rauchmelder, noch der Hund hat angeschlagen. Es lief kein einziges Elektrogerät.

Hatte keinen Strom, aber keine Sicherung war rausgesprungen, was man sich nicht erklären kann. Ich: Jacke an, Handy, Schlüssel und Hund genommen und raus in den Garten. Der Geruch wurde immer schlimmer. Bin zu meinem Hund und habe die 112 gewählt. Ich war total aufgelöst. Hatte so eine Scheißangst, dass mein Haus abbrennt.

Als zehnjähriges Mädchen stand ich vor meinem brennenden Elternhaus. In diesem Moment kamen bei mir Kindheitserinnerungen hoch, auch wenn ich kein posttraumatisches Belastungssyndrom aus der Kindheit habe.

Innerhalb kürzester Zeit war die Feuerwehr da. Nach mehrfachem Suchen mit Wärmebildkameras wurde der Brandherd tatsächlich entdeckt. Habe momentan Angst vor Elektrogeräten, Steckdosen und Strom. Aber das wird sich wieder normalisieren, denn ich bin ja eine Krankenschwester mit Rückgrat.

Vielen lieben Dank an die Brühler Feuerwehr und die Leitstelle in Ladenburg. Ihr wart einfach nur toll und habt mich von der Psyche so toll begleitet und unterstützt. Bin sehr froh, dass es Euch gibt. Hatte einen guten Schutzengel da oben, der verhindert hat, dass ich an diesem Morgen nicht mein Haus verlassen habe, sonst wäre Schlimmeres passiert.

Silvia Munz, Brühl

