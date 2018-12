Brauchen Fortschritt und Innovation

Deutschland, das Land der Dichter und Denker. Das war einmal. Zumindest mit Letzterem scheint es heute nicht mehr so weit her zu sein. Wir fahren voll auf Elektromobilität ab, schalten aber sukzessive Atom- und Kohlekraftwerke ab und verhindern gleichzeitig den Bau neuer Stromtrassen zum Transport des Windstroms vom Norden in den Süden. Schließlich kommt der Strom ja aus der Steckdose. Wir preisen den Tesla und hängen unseren Dieselfahrzeugen Messgeräte mehr oder weniger direkt in den Auspuff, um denen in Europa, die ihre Messgeräte sonst wohin stellen, zu zeigen, dass wir es ernst meinen mit dem Umweltschutz. Ein Diesel der neueren Generationen muss sehr lange fahren, um so viel CO2 auszustoßen, wie bereits bei der Produktion einer einzigen Tesla Batterie entsteht. Wir meinen, wir seien technologisch führend auf dieser Welt. Das waren wir mal. Heute sind wir das Land der Funklöcher. Der Digitalpakt verpufft im Kompetenzgerangel zwischen Bund und Ländern. In die Jahre gekommene Bedenkenträger wollen Schüler vor den Gefahren der Digitalisierung schützen. Seitenweise könnte man weiter schreiben über ein Land, das dabei ist, seine Zukunft zu verspielen. Nur Innovation und Fortschritt können unseren Wohlstand sichern. Und nur der kann die Finanzierung unseres umfangreichen Sozialstaates garantieren. Mein Appell an die Jugend: Hört nicht auf die Bedenkenträger und Innovationsbremsen. Nehmt das Heft des Handels in eure Hände, seid innovativ und entwickelt eure eigenen Ideen von der Zukunft. Denn es ist eure Zukunft.

Kurt Lederich, Ketsch

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 29.12.2018