Das Ziel der meisten Leserbriefe ist Kritik, die ohne die breite Öffentlichkeit kein Gehör finden würde. Ich möchte hiermit jedoch einmal unseren neuen Bürgermeister Jens Geiß für seine Arbeit in Bezug auf die Heidelberger Straße in Oftersheim loben.

Bereits auf der öffentlichen Bürgerveranstaltung letztes Jahr, auf der sich beide Kandidaten für das Bürgermeisteramt vorstellten, überzeugte Herr Geiß mit seinem Vorsatz eines Parkverbotes in der Heidelberger Straße. Kurz nach Amtsantritt konnte man erste Taten des neuen Bürgermeisters sehen. Auch wenn Zone 30 meiner Meinung nach den Verkehr unnötig verlangsamt, muss ich doch sehr loben, dass nun ein Parkverbot auf beiden Straßenseiten eingeführt wurde.

Natürlich müssen entsprechende Maßnahmen ergriffen werden, so dass dieses auch eingehalten wird, jedoch ist die Verkehrssituation in der besagten Straße durch das Parkverbot für Autofahrer als auch für Radfahrer deutlich angenehmer geworden. Hierfür ein großes Lob an Herrn Geiß, der auf Worte Taten folgen lässt.