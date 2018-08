Anzeige

3. Dass die Unterschriftensammlung vom Bürgermeister als "nichts wert" bezeichnet wurde, ist beschämend und ein Affront gegen jeden interessierten, besorgten und beunruhigten Bürger. Dieses Verhalten legt den Verdacht nahe, dass Bürgerinteresse unerwünscht ist, da es keinerlei Transparenz im Vorfeld gegeben hat. Es scheint, dass die Wählerstimme nur dient, um Bürgermeister und Gemeinderat freie Hand zu geben und die Bürger sich nicht mehr am Prozess der Entscheidungsfindung beteiligen dürfen.

Dass sich die CDU Neulußheim mit solch einem Vokabular ausdrückt ist für mich mehr als enttäuschend. Ich lasse nicht zu, dass ich für mein Engagement als Lügnerin dargestellt werde und erwarte von der CDU eine Entschuldigung.

Iris Fessler, Neulußheim

Kann die CDU nicht lesen?

In der Presseerklärung auf ihrer Homepage teilt die CDU mit, dass die Unterschriftaktion der "Bücherwürmer" von der SPD Neulußheim veranlasst wurde. Dagegen verwehre ich mich ausdrücklich!

Ich bin ein Bücherwurm - seit über 20 Jahren -, ich bin Christin, helfe beim Erntedankfest in der Kirche, schmücke dort (fast) jedes Jahr den Christbaum mit, bin passives Mitglied in einem Gesangverein und in verschieden Fördervereinen. Ich denke, dass man sagen kann, dass ich ehrenamtlich aktiv bin. Ja, ich bin auch Mitglied in der SPD und auch darauf bin ich verdammt stolz!

Die CDU-Fraktion Neulußheim sollte einmal den Text der Unterschriftenaktion lesen beziehungsweise ihre Hausaufgaben machen, dann bräuchte sie nicht mit solchen Unwahrheiten in die Öffentlichkeit zu gehen. Die Unterschriftsaktion für mehr Personal und den Verbleib der Bücherei in der Ortsmitte wurde von den Bücherwürmern initiiert und von sonst niemand.

Monika Molitor-Petersen,

Neulußheim

