Anzeige

Das europäische Festival „Mannheimer Sommer“ war mit der Landschaftsmusik am Sonntag zu Gast im Schlossgarten.

An verschiedenen, gut ausgeschilderten Plätzen – so zum Beispiel am Arion-Brunnen, am Minerva-Tempel, an der Moschee aber auch im Kammermusiksaal – brachten Solisten des Mannheimer Nationaltheaterorchesters, hochrangige Kammerensembles, ein mächtiges Bläser-Ensemble, Gesangssolisten sowie Tänzerinnen und Tänzer den Schlossgarten zum Klingen.

Besonders beeindruckt war ich von den Aufführungen des Bläser-Ensembles am Arion-Brunnen und bei den Flussgöttern. Ganz herzlich bedanken möchte ich mich bei allen Künstlern, die auch bei 30 Grad in der Sonne standen und ihr Bestes gaben.