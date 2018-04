Anzeige

Zum Schwierigkeitsgrad der Abitursaufgabe in Englisch kann ich mangels näherer und auch teilweise widersprüchlicher Informationen nichts sagen. Eines kann aber festgestellt werden: Nach dem Ministerialerlass für das Abitur 2018 stand den Schülern (so wörtlich) „ein in der Kursstufe eingeführtes einsprachiges Wörterbuch“ zur Verfügung, also ein Hilfsmittel, das den Schülern aus ihrer Schulzeit bekannt war.

Die Benutzung eines einsprachigen Wörterbuches setzt die Kenntnis der erläuternden englischen Wörter voraus. Also: Kannten die Schüler diese erläuternden englischen Wörter oder hätten sie ihnen bekannt sein können? Die Ursachen für mangelnde Vokabelkenntnis können vielfältig sein: Ein Schüler war zu bequem, um Vokabeln zu lernen („googeln geht doch schneller“).

Es stellt sich aber auch die Frage nach dem Lehrplan, dem die Lehrer gehorchen müssen. Er erlegt den Lehrern auf, den Schülern in erster Linie „Kompetenzen“ beizubringen, was wohl auf gut Deutsch „Fähigkeiten“ heißen soll. Wie aber sollen sich die Schüler in einer Fremdsprache bewegen und gar literarische Aufgaben lösen können, wenn den Lehrern die Zeit fehlt, um eine solide sprachliche Basis zu erarbeiten. Zu dieser Arbeit gehört, dass Vokabeln auf vielfältige Art immer wieder bewegt werden, um den Schülern in Fleisch und Blut überzugehen.