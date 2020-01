Das gegenwärtige Chaos beenden

Zum Leserbrief „Merkel sollte bleiben – Chance für Flüchtlinge“ in der Ausgabe vom 25. Januar wird uns geschrieben: Jeder gut organisierte Staat überwacht seine Grenzen, unterbindet illegale Migration (fachjuristisch: Zuwanderung) und regelt die legale Einwanderung nach den Gesichtspunkten und Kriterien, die für die eigene Gesellschaft am nützlichsten sind.

Das Anliegen der Werte Union ist allein, dass die Bundesrepublik wieder in den Kreis gut organisierter Staaten zurückkehrt und das gegenwärtige „Chaos“ (Professor Dr. Fritz Söllner) beendet wird. Wenn die Bundesrepublik, wie zu befürchten, zu einem „failed state“ wird, ist niemandem gedient, den Deutschen am allerwenigsten.

Wenn Sie sich für bestimmte politische Auffassungen nicht interessieren, ist das begreiflicherweise Ihre Sache, aber Sie sollten dann auch keine Leserbriefe schreiben.

Dass Sie zwischen Werte Union, AfD und NPD keine klaren Grenzen erkennen können, liegt ausschließlich daran, dass Sie sich mit den Positionen dieser politischen Gruppen nicht genug beschäftigt haben. Wie gesagt, Sie müssen das auch nicht tun, sollten dann aber mindestens zu diesem Thema ignorantes Schweigen bewahren.

Die Freude, Gutes zu tun, und zum Segen zu werden, ist gut und schön. Aber wenn diese Freude auf dem Rücken der Herkunfts- und Transitländer, die durch die illegale Migration zerrüttet werden, der illegalen Migranten, die in vielen Fällen als Drogendealer, Kleinkriminelle und Prostituierte enden, und der Deutschen Gesellschaft, die in den letzten fünf Jahren so destabilisiert worden ist, wie niemals zuvor in der Geschichte der Bundesrepublik, ausgetragen wird, müsste diese Freude doch schnell recht schal werden. Zum Frieden trägt sie mit Sicherheit nichts bei, wie übrigens, um zum Schluss zu kommen, auch die Geschichte der Europäischen Union seit dem Jahr 2015 zeigt.

Silvia Höltkemeier, Wiesloch

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 01.02.2020