Das Krebsgeschwür bekämpfen

Legen wir unser Augenmerk auf das wahre „Krebsgeschwür“ in unserem Land! Migration ist kein Phänomen unserer Zeit. Ob biblischer Exodus oder die „Gastarbeiter“, die im antiken Rom aus den Provinzen ins Zentrum der Macht – oder im 20. Jahrhundert umgekehrt nach Zentraleuropa strebten: Das gibt es schon, seit es Menschen gibt. Oft mit viel Leid, aber auch mit viel Hoffnung verbunden.

Natürlich gab es auch schon immer Ängste vor dem fremden Unbekannten. Sowohl unter denen, die schon immer hier leben, als auch bei den Neuankömmlingen, die wegen ihrer Gefühle zwischen ferner Heimat und naher Fremde hin und her gerissen sind. Das ist auch völlig normal. Wenn dies aber in Hass ausartet, oder Fanatiker in ihrem Wahn Menschen das Menschsein absprechen, dann ist das mehr als nur ein Alarmzeichen, wie Annegret Kramp-Karrenbauer den Anschlag auf die Synagoge in Halle fast lapidar kommentierte. Einen Alarm hat mein Wecker! Wann wacht ihr denn in Berlin endlich auf?

Die Fackel des Hasses lodert doch schon seit Jahrzehnten und hinterlässt eine Brandspur quer durch unser Land. Denken wir nur an die Anschläge von Solingen und Mölln in den 1990ern, bei denen mehrere Tote zu beklagen waren. Oder an den Brandanschlag von Hünxe, bei der die kleine Zeinab den rechten Terror nur knapp überlebte und unter den Verbrennungsnarben heute noch zu leiden hat.

Dass ein Brühler Gewerbetreibender und AfD-Kreisrat unter dem Deckmantel der Verteidigung der Freiheit dem Faschisten Björn Höcke auf der Facebookseite der Schwetzinger Zeitung nicht nur beisteht, sondern sich in der Diskussion auch noch zur Kundenverunglimpfung hinreißen lässt, ist in meinen Augen entlarvend peinlich.

Es ging dabei um die Mahnwache in Schwetzingen für die Ermordeten von Hanau und den nachfolgenden Spruch, mit dem ich rechtsverdrehte Lästerer dieser Veranstaltung konfrontierte: „Wir werden nicht um wohltemperierte Grausamkeiten herumkommen, um Migranten aus dem Land zu treiben“ – so lautet in Kurzform eine der vielen unsäglichen „Empfehlungen“ des Thüringer AfD-Chefs Björn Höcke an sein Klientel.

Für mich klingt das wie ein Aufruf zur Menschenjagd! Denn als eines der zentralen Ziele seiner Partei nennt Höcke die Säuberung Deutschlands von allen kulturfremden Menschen. Wenige Tage nach Absenden meines letzten Leserbriefs an die Schwetzinger Zeitung ist meine Vorahnung und Höckes menschenverachtender Spruch beim Anschlag in Hanau leider traurige Realität geworden.

Menschen zwischen 21 und 40 Jahren, voller Träume und Zukunftspläne, wurden aus unserer Mitte gerissen. Darunter auch eine junge hochschwangere Mutter, die nur eine Pizza besorgen wollte. Vielleicht hatte der Täter die Worte von Höcke ja im Hinterkopf. Ein Aggressionsforscher hat dies in einem Interview nicht ausgeschlossen, im Gegenteil: Verbaler Hass ist der Nährboden für solche Gewalttaten!

Hoffen wir, dass den Opfern dieser Wahnsinnstat mehr zu Teil wird, als nur die üblichen Sonntagsreden! Und hören wir endlich damit auf, uns wegen Kleinigkeiten, beispielsweise der vermeintlich korrekten Bezeichnung von „Begrifflichkeiten“ gegenseitig zu zerfleischen und legen wir unser Augenmerk auf das wahre Krebsgeschwür im Land!

Machen wir es der Faschistenbrut nicht so verdammt leicht! Während ich diese Zeilen schreibe, höre ich von der Amokfahrt beim Rosenmontagszug in Volkmarsen mit über 60 Opfern, darunter schwerverletzte Kinder – das jüngste zwei Jahre alt. Wann hört dieser Horror endlich auf?

Herbert Semsch, Brühl

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 29.02.2020