Das Verhalten ist besorgniserregend

Besorgniserregend, so finde ich, hat sich der Verkehr auf Oftersheims Straßen entwickelt. Nicht nur, dass Bürger Halteverbotsschilder missachten, sie parken auch noch auf dem Gehweg mit dem Argument, dass die Ehefrau nicht gut laufen könne. Ausfahrten werden zugeparkt, weil man hier ja – nur kurz – etwas abgeben möchte. In der Kurve Linden-/Mannheimer-/Heidelberger Straße findet man alle Gattungen von Fahrzeugen (Pkw wie Lkw), die von ihren Haltern halt mal da abgestellt worden sind, weil man schnell was erledigen muss.

Moped- wie Fahrradfahrer bevorzugen den Gehweg, obwohl ihnen erklärt wurde: Gehweg ist für Fußgänger, daher Gehweg, und Fahrbahn ist für Fahrräder und Mopeds, daher Fahrbahn. Denn: Nur Kinder bis zehn Jahren dürfen den Gehweg mit dem Fahrrad und einer Begleitperson benutzen. Man bekommt sogar noch die Antwort: „Ich weiß.“ Währenddessen wird munter auf dem Gehweg weitergefahren.

Die Strecke Linden-/Mannheimer-/Heidelberger Straße ist für Anwohner und Fußgänger der Horror und man versteht nicht, dass hier nicht endlich eine sinnvolle Regelung gefunden werden kann. Die Bürgerinitiative hat seit geraumer Zeit den Vorschlag unterbreitet, eine Tempo-30-Zone zu machen, jedoch stößt dies auf taube Ohren.

Gisela Stratthaus, Oftersheim

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 26.01.2019