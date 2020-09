Das Volk sind die Bürger dieser Demokratie

Es ist der 30. August und ich mache gerade einen Umschlag mit „Mundschutz“ für meine beiden älteren Schwestern fertig, die „streng bewacht“ im Seniorenheim gepflegt und versorgt werden. Noch immer muss man seinen Besuch bei ihnen voranmelden. Beide sind über 85.

Ich wünsche all denen, die in Berlin die Straße und die Polizei, Straßenreinigung, Sanitätsdienst et cetera missbraucht haben für ihren Aufstand, um gegen ihre angeblich „eingeschränkte Freiheit“ zu demonstrieren, die vor lauter Dummheit geschrien und gebrüllt haben, dass sie acht Wochen hinter Glasscheiben verbringen müssten. In Quarantäne und mit Masken über Mund und Nase, ihren angemeldeten – ausschließlich – Familienbesuch durch die Schutzglasscheibe für eine halbe Stunde sehen dürften!

Nie im Leben hätte ich gedacht, dass ich mal an meine Schwestern Schutzmasken verschenke. Noch schlimmer, dass wir alle dieses neue Kleidungsstück täglich mit uns tragen müssen. Vermutlich wird das unser Begleiter werden und der unserer Kinder für die nächste Zeit – zumindest beim Einkaufen und in öffentlichen Verkehrsmitteln sowie bei größeren Ansammlungen.

Wir werden uns vor Eingängen und Ausgängen weiter ungenügend in Grund und Boden desinfizieren, weil niemand weiß, wie sich welche Viren wirklich verbreiten. Weil wir glauben, damit sei genug getan. Und schmieren die noch feuchte Schnelldesinfektion (ohne frisch gewaschene Hände) weiter an die nächste Berührungsstelle.

Wir Menschen werden wieder lernen müssen die Hände zu waschen, wenn wir von draußen kommen und uns zum Essen setzen. Den persönlichen Abstand zu wahren. Wie es war, bevor wir gedrängt, zu Tausenden Schulter an Schulter dicht gedrängt in Veranstaltungen standen und auf unhygienische Massentoiletten gingen und das „Fast Food to go“ in der Menschenmenge ungeschützt in uns stopften. Das Ganze mit einer Portion fliegender Partikel gewürzt – auf Türklinken und Handläufen betatscht. Ganz zu schweigen vom Hinterlassen der Abfälle.

Manchmal denke ich, wir sind von den sprichwörtlichen „Guten Geistern“ verlassen und die zahlen uns die rücksichtslose Maßlosigkeit, den Umgang mit Ressourcen, mit Mensch, Tier, Pflanzen und Umwelt gerade in einer ersten Warnrate heim.

Wir – und da rede ich von selbstsüchtigem Handeln in der jetzigen Corona-Krise – halten uns nicht mal mehr selbst aus, wenn wir auf etwas verzichten sollen, was im Moment ein Risiko darstellt für unsere Mitmenschen und uns selbst (siehe Urlaubsreisen, Massenpartys et cetera).

Rücksichtslos und selbstsüchtig baut sich eine Gesellschaft von Egoisten auf, die im missverstandenen Wohlstand glauben, gegen Gesetze rebellieren zu müssen und sich mit Querdenkern und politischen Demokratiefeinden zusammenrotten. Sie glauben, nach Freiheit schreien zu müssen.

Nein, nicht Ihr und die „Rechts-schreihälse“ von Berlin, auch nicht andere Schreihälse ohne Ahnung von Recht und Freiheit – nicht Ihr seid „das Volk“!

Das Volk sind die Bürger dieser Demokratie, für die ihre Eltern und Großeltern so gekämpft haben, damit es Euch besser gehen soll!

Frigga Jacob, Oftersheim

