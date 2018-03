Anzeige

Einige Bürger machen sich Gedanken und fragen: „Ist das der Anfang vom Ende der CDU?“ oder „SPD – Quo Vadis?“ wie auch „Merkel allein zu Haus“. Hierzu bringe ich ein Zitat von Ludwig XIV. (1643-1715) „L’état c’est moi“ („Der Staat bin ich“)! Wir entnehmen hieraus, dass es bereits im 16. Jahrhundert Menschen gab, die von sich so überzeugt waren, dass anderen kein Geltungsgrad zugesprochen werden konnte.

Der Slogan „Im Namen des Volkes“ ist bei uns ebenfalls total daneben, wer entscheidet denn jetzt nach der verunglückten Wahl? – Es gibt Politiker, deren Selbstbewusstsein auf hohen Ämtern und gutem Einkommen basiert, wenn es um den eigenen Posten geht, werden sie sehr einfallsreich. Schnell noch einmal kurz vor der Wahl die Diäten erhöht, jedoch nicht um einen so mickrigen Prozentsatz wie bei der Rente. Das strotzt doch vor Egoismus und wo es wirklich nötig ist, interessiert nicht.

Hier passt die Aussage von Andrea Nahles: „Den Sozialdemokraten könnte in einer erneuten Koalition mit der Union die Erkennbarkeit verloren gehen.“ Meines Erachtens ist dies bereits geschehen. Dazu kommt die Äußerung in der Gesprächsrunde um Olaf Scholz während der Regionalkonferenz in Hannover: Die Leute könnten die SPD nicht mehr von der CDU unterscheiden – was wohl aussagt, wer hier das Sagen hat und es behalten möchte. Jetzt noch Annegret Kramp-Karrenbauer (warmes Sitzkissen für Frau Merkel bis 2021). Welches Süppchen Merkelix hier kocht, ist doch klar erkennbar, denkt sie denn wir „merke nix“. Sie weiß, wie man mit Zucker Fliegen fängt.