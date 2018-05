Anzeige

Was sind die Beweggründe des Herrn Trump, immer mehr Öl ins Feuer der Brennpunkte des Nahen Ostens zu gießen? Sämtliche Annäherungen des Dialogs in dieser Region liegen jetzt auf Eis und auf beiden Seiten zeigt sich der Radikalismus mit Gewalt. Die Falken sind wieder auf dem Vormarsch und die zarte Pflanze der Friedenswilligen wird unter den Teppich gekehrt. Die letzten Leserbriefe von Dora Weimer bestätigen dies – Trump als wahrer Gönner Israels – eine geschichtliche Räuberpistole nach der anderen.

Man legt sein Ego und Meinungsbild immer gerade so, wie man es will. Einmal jüdisch, einmal christlich, einmal muslimisch. Ganz einfach, Neues wird von den Herrschenden – wie in der geschichtlichen Vergangenheit – zertrümmert und zerstört. Ich erinnere, Jesus war Jude, wurde auf Veranlassung der Juden durch die Römer umgebracht. Die ersten Christen waren größtenteils Juden und wollten lediglich Reformen ihres Glaubens und das Wort Nächstenliebe ist im Alten Testament selten zu finden. Wann ist man endlich so weit, dass im speziellen was Israel und auch Gebiete Osteuropas betrifft, eine Staatsgründung oder Ausweitung nicht auf der Vertreibung unschuldiger Menschen, die dort schon seit Jahrhunderten lebten, aufgebaut werden kann? Hier hätte man vor 70 Jahren sensibler sein müssen.

Ich möchte betonen, dass es ein paar Annäherungen wie in Jaffa und bei gemeinsamen Schulprojekten in der Altstadt Jerusalems gibt. Aber was geschieht jetzt – es gibt leider keinen Teddy Kolleck mehr, der alles versucht, um Juden, Christen und Moslems in dieser faszinierenden Stadt tolerant leben zu lassen!