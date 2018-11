Der Champagner liegt auf Eis

In einem kleinen Dorf, in einer kleinen Straße, wohnte einst eine kleine Badewanne in einem hübschen kleinen, blauen Häuschen. Die kleine Badewanne genoss das Leben in dem blauen Häuschen, wurde sie doch gerne benutzt, geachtet und gepflegt.

Mit den Jahren begann das Leben der kleinen Badewanne langweilig zu werden. Die Kinder lachten und planschten mit Schwimmring und Gummi-Enten nicht mehr stundenlang in der kleine Wanne herum und die Erwachsenen wollten auch keine romantischen Abende bei Wein und Kerzenschein in der kleine Badewanne verbringen. Und so kam es, wie es kommen musste – die kleine Badewanne wurde einfach an einen lauen Septemberabend mitsamt Segelmast auf einer öffentlichen Grünfläche ausgesetzt!

Die kleine Badewanne hatte zwar schon immer von einem Abenteuer geträumt, wie wunderbar es wäre auf „großer Fahrt“ den mächtigen Rhein hinunter bis nach Rotterdam und hinaus in die weite Welt zu schippern. Leider platzen große Träume oftmals. Der Edelstahlmast wurde von Schrottdieben bei Nacht und Nebel gestohlen. Und das Schlimmste: Seit Monaten hat es nicht geregnet! Alles, was die kleine Badewanne gebraucht hätte, wäre eine handbreit Wasser unterm Kiel!

Und so fristet die kleine Badewanne ihr Dasein weiterhin unter dem großen Feldahorn zwischen Reihenhäusern in der Wohnanlage. Das Schicksal der kleinen Badewanne berührt die Nachbarn sehr. Hilferufe ans Rathaus verhallten, da die Nachbarn versäumt hatten, einen Film über die grausame Aussetzung der kleinen Badewanne zu drehen. Dem Rathaus sind die Hände gebunden. Und so wartet auch die Nachbarschaft geduldig auf Regen, damit die kleine Badewanne sich alleine auf große Fahrt begeben kann. Der Champagner für die Schiffstaufe ist bereits aufs Eis gelegt!

Iris Fessler, Neulußheim

