Der Murks hat viele Väter

Chapeau, liebes SZ/HZ-Team, vielen Dank für Eure Hartnäckigkeit und Eure permanente Berichterstattung zur Salierbrücke. Das verstehe ich unter gutem Lokaljournalismus, damit gelingt es uns vielleicht, den Druck gegenüber dem Regierungspräsidium Karlsruhe zu erhöhen und eine weitere Verzögerung abzuwenden.

Diese Sanierung war verspätet und von Anfang an schlecht ausgeführt. Bei der Verkehrssituation hätte zunächst eine neue zweispurige Brücke gebaut werden müssen und erst danach die alte Brücke saniert. Auch die Aussagen von Ralph Eckerle zu Beginn der Renovierung, „sie rechnen mit keinen erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen, da die A 61 den Verkehr aufnehmen kann“, würde ich ihm gerne nochmals vorhalten. Gerade wegen unseren Pendlern aus der Pfalz, für die ist diese Aussage eine Frechheit.

Grundsätzlich finde ich das Rheintal extrem abgehängt vom Rest des Landes. Ein weiteres Beispiel ist das ÖPNV-Angebot. Schaut Euch mal da die Region Karlsruhe an, besonders den Nahverkehrsanschluss Ubstadt-Weiher. Was hier in kürzester Zeit entstanden ist, da können Neulußheim, Hockenheim, aber auch Schwetzingen nur neidisch werden. Um es klarzustellen, ich möchte keine Neiddiskussion gegenüber dieser Region, aber es kann nicht angehen, dass wir so benachteiligt werden.

Außer, Euch ist es mit der Kritik, dem Druck auf Karlsruhe und Stuttgart, mehr als halbherzig. Bei mir kommen die Äußerungen „unserer Abgeordneten“ als halbherzig an; einzige Ausnahme scheint mir hier die OB von Speyer, Stefanie Seiler, zu sein. Alle anderen sagen zwar „was“ dazu (weil es opportun ist) und dann geht es weiter im „Business as usual“, zum nächsten Fototermin. Von „unserem“ Bundestagsmitglied Olav Gutting (CDU) habe ich, außer ein paar schönen werbewirksamen Bildern hierzu fast gar nichts gehört. Die Betreuung des Spargelwahlkreises sieht anders aus. Insofern zumindest an Euch die Bitte: Macht weiter so und lasst nicht locker!

Bernhard Kressl, Reilingen

Offensichtlich verplant

Bereits seit geraumer Zeit machten sich Nutzer der Salierbrücke Gedanken, wie man am schnellsten und sichersten diesem Projekt zu Leibe rückt. Wie sich nun herausstellt, haben sich die Planer verplant – umweltmäßig und zeitmäßig.

Wieso hat man sich nicht vor Baubeginn in Sachen PCB ausreichend informiert und muss jetzt „umplanen“ und warum lässt man nicht einen Gutachter alles nachprüfen?

Wäre es nicht zweckmäßig gewesen, eine zweite Brücke neu anzufertigen, die parallel zur Salierbrücke führt und danach hätte man dann die alte Brücke saniert?

Nach Fertigstellung beider Brücken hätte man die sanierte Brücke für Pkw und die neue Brücke für den Schwerlastverkehr bestimmen können oder umgekehrt. Dies wäre doch auch für den Verkehrsablauf eine positive Lösung gewesen. Ich bin zwar nur eine Frau, aber logisch denken können wir auch.

Gisela Stratthaus, Oftersheim

An die eigene Nase fassen

Seit Wochen erregt die Salierbrücke die Gemüter in der Region. Und für viele scheint das Regierungspräsidium Karlsruhe den schwarzen Peter allein innezuhaben. Wie sorgfältig die Planungen dieser Behörde waren, kann ich, aber auch viele andere, nicht angemessen beurteilen. Offensichtlich ist dort nicht alles optimal verlaufen. Aber wo läuft denn noch etwas optimal in diesem Land? Wer hat nach den vielen Pleiten der letzten Jahre, erinnert sei nur an den Berliner Flughafen und den Stuttgarter Bahnhof, ernsthaft geglaubt, ausgerechnet bei der Salierbrücke würde alles planmäßig vonstattengehen?

Zumal, wie bei der öffentlichen Hand üblich, der billigste Anbieter den Zuschlag erhalten muss. Ich befürchte, dass nicht nur die Durchführung der Arbeiten entsprechend ist, sondern auch das Ergebnis der Reparaturarbeiten. Es würde mich jedenfalls nicht wundern, wenn alsbald wieder Reparaturbedarf an der gerade reparierten Brücke anfallen würde.

Ein Hauptverursacher der Misere ist für mich aber die Stadt Speyer selbst, deren Repräsentanten jetzt zu den heftigsten Kritikern gehören. Es war die Stadt Speyer, die in den letzten Jahren völlig sinnfrei und unüberlegt ein Logistikzentrum nach dem anderen bei sich angesiedelt hat, ohne über die entsprechende Infrastruktur dafür zu verfügen! Ein Großteil der Lastwagen fährt nun über eine Brücke aus dem Jahre 1956, die für eine solche Belastung nie und nimmer geeignet war und ist. Die optimale Lösung wäre gewesen, eine komplett neue Brücke neben die alte zu stellen und danach die Salierbrücke zu reparieren, sodass man am Ende eine vierspurige Brücke gehabt hätte, die den Anforderungen auch auf Dauer gewachsen sein würde.

Die Salierbrücke funktionierte auch vor der Sperrung nur noch eingeschränkt: In der Hauptverkehrszeit war sie völlig überlastet. Staus aus allen Richtungen. Ich wollte des Öfteren nach Speyer und bog bei Altlußheim ab und fuhr wieder nach Hause, weil sich schon dort die Autos stauten; vom Talhaus her war es nicht anders.

Einen Großteil der Kosten hätte die Stadt Speyer übernehmen müssen, da sie mit ihrer verfehlten Ansiedlungspolitik erheblich zu dem Problem beitrug! An die eigene Nase sollten sich auch die fassen, die jeglichen Vorschlag für den Neubau weiterer Brücken immer sofort abblocken, meist weil irgendwo ein seltener Nager oder ein seltenes Insekt gesichtet worden sein soll.

Vor einigen Jahren sagte ein Kölner Stadtführer, die Stadt Köln habe mehr Brücken als zwischen Basel und Mannheim! Meines Wissens kam seither (zirka zehn Jahre) gerade mal eine Brücke dazu, die uns aber nicht weiterhilft, da sie bei Straßburg steht. An die eigene Nase sollten sich auch die Verfechter der schwarzen Null fassen, die mit dem Argument, künftige Generationen sollten nicht mit Schulden belastet werden, die rechtzeitige und damit kostengünstigere Reparatur verhinderten. Inzwischen steht dieser Unsinn mit Zweidrittelmehrheit verabschiedet im Grundgesetz.

Na super, wir hinterlassen den folgenden Generationen keine Schulden, dafür eine heruntergekommene Infrastruktur, die diese aufwendig instand setzen müssen. Vor wenigen Tagen wurde im Fernsehen die Zahl von 8000 Brücken genannt, die allein die Deutsche Bahn dringend sanieren müsste! Wie heißt es so schön „Der Sieg hat viele Väter“, aber die vermurkste Situation um die Salierbrücke eben auch! Ich befürchte, zum Schluss können wir alle froh sein, wenn die Brücke 2022 fertig ist. Zweifel sind erlaubt!

Günter Pfisterer, Hockenheim

