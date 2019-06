Der Profit steht hier über dem Leben

Für mich zeigt dieses abstruse Urteil zum Kükenschreddern einmal mehr, in welch einem jämmerlichen Zustand sich unsere menschliche Zivilisation – und somit auch unser Land – befindet.

Wenn schon höchstrichterlich festgestellt wird, dass Profit über dem Leben steht, dann ist das mehr als erbärmlich.

Nur, wir finden dies in ähnlicher Form in allen Lebensbereichen – in Flora (Glyphosat oder Raubbau und Abholzung) und Fauna (Massentierhaltung)– und bei uns selbst – zum Beispiel in der Arbeitswelt (be-stimmte soziale Einrichtungen beispielsweise).

Die Spezies Mensch hat mittlerweile eine Dekadenz erreicht, die selbst das antike Rom in den Schatten stellt!

Wie formulierte der italienische Dichter Dante Alighieri doch so treffend: „Die heißesten Orte in der Hölle sind reserviert für jene, die in Zeiten moralischer Krisen nicht Partei ergreifen“ (aus „Inferno“).

Herbert Semsch, Brühl

