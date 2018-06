Anzeige

Reaktionen auf Lesermeinungen (SZ, 17. Januar):

Ich bin genau auf der Wellenlänge der Herren Grein und Schmitt. Akzeptieren Sie bitte mit Toleranz und besserem Hintergrundwissen die intolerante Auslegung von Dora Weimer.

Es hat keinen Zweck, ich habe es auch schon versucht und bin gescheitert, mein sicherlich auch nicht 100-prozentiges Hintergrundwissen wenigstens ihr (Dora Weimer, Anm. d. Red.) schmackhaft zu machen. Sie hat ihre Fans, wie in jeder einseitig ausgerichteten Meinungsmeile. Bleiben wir gelassen. Es wird bei 80 Millionen Menschen im Volk laut der Kabarettisten Nuhr und Priol immer wieder solche bekloppte Aktionen wie in Dresden geben. "Verhaltensgestört" - besser nach heutigem Wert "verhaltensoriginell" - wurde es bei ihrem Jahresrückblick 2014 genannt. Wenn eine Religion sich nicht reformiert, läuft sie Gefahr, durch den Kakao gezogen zu werden - siehe Charlie. Viel wichtiger ist, dass die Religionen mal ihre Vergangenheit aufarbeiten und sich bei denjenigen entschuldigen, deren Tod durch Mord sie verursacht haben. Vielleicht ist der Fußball eine göttliche Alternative. Der DFB und andere Nationen scheinen es geschafft zuhaben. Hier haben wir doch etwas gegen Pegida, AfD oder NPD vorzuzeigen! Wir sind alle Weltmeister - Dank an Podolski, Özil, Khedira, Boateng und unseren Klose, nicht zu vergessen die deutsch-stämmigen Spieler. Klasse war es. Ich war schon immer "Charlie" und werde es bleiben!