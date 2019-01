Der Verantwortung gerecht werden

Der Weltklima-Gipfel von Kyoto ist nun schon mehr als 20 Jahre her und viele nachfolgende Gipfel zum Thema Reduzierung der Treibhausgase zur Verbesserung des Erdklimas wurden initiiert. Immer mehr Länder beteiligen sich mittlerweile auch aktiv an der angestrebten Umsetzung. Grundsätzlich klingt all das gut, doch bloße Absichtserklärungen helfen nicht wirklich weiter und sie sind auch nicht zielführend, wie die bisherigen Ergebnisse sehr ernüchternd aufzeigen.

Die Ökobilanz solcher Veranstaltungen kann nur hilfloses Kopfschütteln auslösen. Es wird sich nichts ändern, solange diverse Teilnehmerländer sich immer wieder von den vereinbarten Klimazielen verabschieden und rechtlich auch niemand an die gemeinsam beschlossenen Vereinbarungen gebunden ist.

Hinzu kommt, dass nationale Eigeninteressen im Fokus stets ganz oben angesiedelt werden und daher einer tatsächlichen Verbesserung im Wege stehen. Zudem trübt nationale Kleingeisterei den Blick auf dringend gebotene globale Notwendigkeiten. Der Klimawandel kommt nicht irgendwann, er ist bereits Realität, was unzählige fatale Wetterereignisse und verheerende Naturkatastrophen rund um den Globus längst belegen. Die daraus resultierende massive Veränderung des Weltklimas mit der steten Erwärmung unseres Planeten bringt substanzielle Probleme.

Wir sind in einem globalen System sozialer, politischer und wirtschaftlicher Normen eingeflochten und verankert, ein System, dem sich niemand entziehen kann. Aber: Wir sollten erkennen, dass die Natur uns nicht braucht, denn sie wird auch ohne uns überleben! Wir aber, als immanenter Teil davon, sind existenziell von ihr abhängig.

Es muss uns daher eine selbstverständliche Verpflichtung sein, sowohl uns selbst als auch unsere Nachfahren zu schützen, indem wir die Natur, sprich unseren Planeten, schützen – weniger Egoismus und viel, viel mehr Empathie und altruistisches Verhalten sind geboten. Wir haben nur diese eine Erde! Und damit dieser wunderbare Planet auch lebenswert bleibt, müssen wir unserer Verantwortung gerecht werden und konsequent und mit aller Kraft und Energie dafür kämpfen.

Ohne moralisch zu wirken oder belehren zu wollen: Es ist zwingend geboten umzudenken und umzusteuern. Jeder von uns kann einen Teil dazu beitragen, denn viele kleine Beiträge von vielen Menschen können letztlich Großes bewirken. Das wünsche ich mir für uns und für all jene, die nach uns kommen.

Gerhard Kiermeier,

Hockenheim

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 19.01.2019