Anzeige

Irgendwo ist alles eine Frage der Zeit. Seit es Menschen gibt. Hunger und Elend durch Kriege, aber auch Umweltzerstörung (Stichwort: Palmölplantagen) oder Klimaerwärmung führen dazu, dass bis zu 80 Millionen Menschen auf der Flucht sind. Neben gedankenloser Gleichgültigkeit spielt die Profitgier eines menschenverachtenden Systems eine nicht unwesentliche Rolle.

Ein System, das einerseits maßlosen Überfluss, aber auch unsägliches Leid produziert und von diesem auch noch „lebt“. Neben Billigklamotten, die unter katastrophalen Verhältnissen in Bruchbuden im Fernen Osten produziert werden, denke ich dabei auch an Konzerne, die Menschen in Afrika oder Südamerika von ihrem Land vertreiben, um dieses auszubeuten. Die Vertriebenen können ihr Wasser nicht mehr wie früher aus Quellen schöpfen, sondern müssen es in Plastikflaschen teuer bei Nestlé kaufen.

Trotzdem ist Migration kein Phänomen allein unserer Zeit. Ob biblischer Exodus oder die „Gastarbeiter“, die im alten Rom aus den Provinzen ins Zentrum der Macht – oder im 20. Jahrhundert umgekehrt nach Zentraleuropa strebten: Das gibt es wohl schon, seit es Menschen gibt.