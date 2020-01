„Die Brühler Schnoog“ für einen Kreisel

Bürgermeister Dr. Ralf Göck hielt beim Neujahrsempfang in Brühl ein ausführliches Referat über die Jahresbilanz seiner Gemeinde. Nach der Rede des Bürgermeisters und ein paar musikalischen Beiträgen des Männerchores übermittelte Wolfram Gothe als Vorsitzender der Interessengemeinschaft Brühler und Rohrhofer Vereine deren Grüße. Wie Redakteur Ralf Strauch feststellte, nahm sein Grußwort sehr viel Raum ein. Allerdings erzielte Gothe am Ende bei der Übergabe seines Geschenkes an den Bürgermeister große Aufmerksamkeit.

Bei diesem Geschenk handelt es sich um eine „Kaulus Quapus Animalis“ – eine Kröte aus Metall mit einem großen Kieselstein, gestaltet vom Rohrhofer Edelstahlschweißkünstler Winfried Rauscher. Jedoch hätte sich Rauscher gewünscht, dass sein kostenloses, künstlerisches Engagement eher dem Brühler Künstlerforum zuzurechnen gewesen wäre, als den vielen Vereinen.

Neben der Kröte für den Rathaustisch des Bürgermeisters ist Rauscher noch ein anderes Meisterstück aus Edelstahl und drei Kieselsteinen gelungen: „Die Brühler Schnoog“.

Sie kann gegenwärtig auf dem leicht zugänglichen Vorplatz der Galerie Strobel besichtigt werden und soll einmal in einer Größe von etwa zwei Metern auf einer Brühler Verkehrsinsel verortet werden. Zum einen würde sie ein typisches Problem von Brühl als eine Gemeinde in den Feuchtgebieten der Rheinebene charakterisieren, zum anderen wäre sie eine interessante Ergänzung zu den Eisenskulpturen von Kurt Fleckenstein auf drei Verkehrsinseln.

Während Fleckensteins Arbeiten der konkreten Kunst zuzuordnen sind, hätten wir mit der Schnake ein Pendant aus der gegenständlichen Kunst. Da es kaum eine Gemeinde mit so vielen Verkehrsinseln gibt, könnte sich eine avantgardistische touristische Attraktion manifestieren.

Anton Strobel, Brühl

