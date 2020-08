Die Gedanken sind frei?

In Deutschland sind die Korridore des Sagbaren schmaler geworden, was sehr zu bedauern ist. Es gibt leider den gar nicht so sanften Fanatismus, der einzig zugelassenen, der „guten Meinung“. Wer etwas sagt, darf den gesellschaftlich gesetzten Rahmen (möglichst) nicht verlassen. Nicht wenige Journalisten führen sich wie politische Tugendwächter auf. Allem, was ihnen nicht passt, kleben sie das Etikett „rechts“ an. Erinnern wir uns: Alles, was um 1968 noch mutiges Außenseitertum war, ist heute Staatsräson geworden. Wiederholt sich das Spielchen? Auch heute gibt es eine erstarrte Fortschrittlichkeit, die sich durch den Verzicht auf ein Denken ohne Geländer auszeichnet.

Man könnte zum Beispiel der Meinung sein, dass Migration geeignet ist, Gesellschaften instabiler zu machen, und es deshalb nötig sei, sie zu begrenzen. Diese Skepsis gehört in den öffentlichen Diskurs, nicht in die Randzone, sondern mitten hinein. Hüten wir uns bei dem Thema vor der Schlussfolgerung: Wer Grenzen weniger überwindbar machen will, kann kein guter Mensch sein.

Diese traditionslinke Methode der Diskussionsverweigerung setzt sich dem Zwang zum Argument gar nicht erst aus! Wer sich etwa durch das Wort „Mohr“ (Beispiel: Mohrenstraße) verletzt fühlt, der ist verletzt. So ist das Gespräch beendet, bevor es begonnen hat. Wer etwas meint, hat recht, weil er es meint, und pflegt einen aggressiven Moralismus. Obgleich er in der Minderheit ist, weiß er genau, dass er Unterstützung auf seiner Seite hat.

Die heutige Einschüchterung kommt mit hoher Moralität daher – will man plötzlich unsere ganze Geschichte auslöschen? Dann hat die Jugend keinen Vergleich mehr, um über unsere auch negative Vergangenheit zu urteilen. Was ist denn zum Beispiel mit dem Wort „Führerschein“ oder der Operette „Zigeunerbaron“?

Wird das alles umbenannt – oder verboten? So trocknet mit der Zeit eine kritische Öffentlichkeit aus. Diesem Unfug muss man energisch entgegentreten, bevor er nicht mehr umkehrbar ist. Einschüchterung ist der falsche Weg, den sollte man nicht gehen.

Komischerweise sagt diese „moralisierende“ linke Meinungsdiktatur nichts zu der Situation in Hongkong durch China, zu Mullahs im Iran und Diktaturen in Südamerika. Warum blendet sie das aus? Ich denke, alles sollte man fairerweise nicht auf den Klimawandel oder Corona schieben, das ist auch ohnehin genug!

Haben wir eigentlich in Deutschland keine anderen Probleme?

Siegfried Braun, Speyer

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 29.08.2020