Einerseits möchte ich mich an dieser Stelle noch einmal bei dem ehrlichen, hilfsbereiten und pfiffigen jungen Mann aus Brühl bedanken, der mir wieder zu meiner Geldbörse verhalf. Andererseits möchte ich ein Lob für die Existenz und Effizienz der sozialen Medien aussprechen!

Zum Vorfall: Seit mehreren Tagen vermisste ich meine Geldbörse. In einem Moment der Unachtsamkeit hatte ich sie an einem sehr heißen Tag an einer Tankstelle in Schwetzingen an unübersichtlicher Stelle auf meinem Auto abgelegt und vergessen.

Um klare Sicht zu erhalten, betätigte ich einige Tage später bei einer Rückfahrt von Schwetzingen nach Brühl die Waschanlage und den Scheibenwischer. Hierbei wurde ein dunkler Gegenstand durch die Luft geschleudert. Ich kam nicht auf die Idee, dass es sich dabei um meine Geldbörse handeln könnte, da ich diese längst abgeschrieben hatte! Ich fuhr weiter, ohne umzukehren und auf der Brühler Landstraße nachzuschauen, worum es sich bei diesem dunklen Gegenstand gehandelt haben könnte!